Este domingo 24 de agosto arrancó la Jornada 8 de la Liga MX Femenil con el partido del Atlético de San Luis vs Necaxa que tuvo una insólita acción de juego.

Enyerliannys Higuera, delantera venezolana, sufrió una lesión justo en el momento en que se perfilaba para marcar gol en el Estadio Alfonso Lastras.

Hasta el momento no hay un parte médico oficial por parte del equipo pero la jugadora venezolana ya se manifestó con un mensaje en redes sociales.

La insólita jugada en la Liga Mx Femenil: Enyerliannys Higuera se lesiona apunto de marcar gol

Una insólita situación se vivió en la Liga MX Femenil se vivió en el Atlético de San Luis vs Necaxa, partido correspondiente a la jornada 8 del Apertura 2025.

Fue al minuto 38 del partido en San Luis cuando Enyerliannys Higuera quedaba cola ante la portería pero mientras corría para alcanzar el balón se lesionó.

¡QUÉ PASÓ EN ESTA JUGADA! 💥



La jugadora del San Luis Femenil estaba por marcar gol ante Necaxa y... ¡se lesionó! 😳 pic.twitter.com/FDya0TlNQB — ESPN.com.mx (@ESPNmx) August 25, 2025

La delantera venezolana buscaba abrir el marcador pero terminó cayendo al césped para provocar el primer cambio del cuadro potosino. Aunque no hay un comunicado, la jugadora subió a sus historias la foto del resultado del partido acompañada del texto “Dios es bueno”.

¿Cómo quedó el Atlético de San Luis vs Necaxa de la Liga MX Femenil?

El Atlético de San Luis vs Necaxa de la jornada 8 de la Liga MX Femenil quedó marcado por la lesión de Enyerliannys Higuera pero al final su equipo sacó un resultado positivo.

El Atlético de San Luis derrotó 3-0 a las Centellas del Necaxa para llegar a 13 unidades en lo que va del torneo y colocarse momentáneamente en el lugar 8 de la tabla general.

El resto de la jornada se disputará entre mañana lunes 25 para terminar el próximo jueves 28 con el juego de América vs Santos en el Estadio Azulcrema.