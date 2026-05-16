Xabi Alonso se acerca al Chelsea para ser su nuevo entrenador en la Premier League, equipo que acaba de perder la final de la FA Cup con Manchester City.

De acuerdo a reportes periodísticos, Xabi Alonso conversó con el Chelsea hace unos días, y está cerca de firmar un contrato por cuatro años con el equipo de la Premier League.

Tras varios meses de salir del Real Madrid, Xabi Alonso se perfila para reiniciar su carrera como entrenador en la Premier League con el Chelsea.

Chelsea ha fracasado en el 2026 (Kin Cheung / AP)

Chelsea busca un entrenador que les dé títulos

Xabi Alonso no ha perdido el prestigio ganado como entrenador del Bayer Leverkusen, equipo al que llevó a un doblete de liga y copa en Alemania. Logros que buscaría replicar en Chelsea.

El Chelsea ha buscado un nuevo entrenador desde que despidió a Liam Rosenior el mes pasado, y Xabi Alonso tiene el perfil adecuado para tomar la dirección técnica.

Rosenior fue el segundo entrenador despedido desde el inicio del año por el Chelsea, tras la salida en enero de Enzo Maresca, ganador del Mundial de Clubes.

Alonso se convertiría en el quinto entrenador en la era de los propietarios estadounidenses del Chelsea, Todd Boehly y Clearlake Capital, desde 2022.

Últimos entrenadores del Chelsea

Thomas Tuchel

Graham Potter

Mauricio Pochettino

Enzo Maresca

Liam Rosenior

¿Por qué busca nuevo entrenador el Chelsea?

Calum McFarlane está en su segunda etapa como entrenador del Chelsea, pero vive sus últimos momentos como interino del equipo.

Chelsea gastó más de mil millones de dólares en nuevos fichajes, pero no ha peleado por el título de la Premier League bajo la dirección de los propietarios estadounidenses.

En ese lapso, en 2025, el Chelsea ganó el Mundial de Clubes, además de la Conferencia League de la UEFA.

Sin embargo, es probable que Chelsea quede fuera de la clasificación a la Champions League por tercera vez en cuatro temporadas.

Terminará sin trofeos tras perder ante el Manchester City en la final de la FA Cup.