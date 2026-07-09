Marruecos se prepara para uno de los partidos más importantes de su historia reciente y su seleccionador, Mohamed Ouahbi, dejó claro que su equipo no piensa conformarse con haber llegado a los cuartos de final del Mundial de 2026.

Previo al duelo ante Francia, el técnico de Marruecos lanzó un mensaje que advierte a los Blues de cara a su encuentro en el Mundial 2026.

“Saldremos a jugar para llegar a las semifinales, como si estuviéramos contra las cuerdas. No hay premios. El único premio es ganar la Copa”. Mohamed Ouahbi, entrenador de Marruecos.

Marruecos quiere el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Mohamed Ouahbi, entrenador de Marruecos, declaró que su selección no considera suficiente el camino recorrido hasta ahora en el Mundial 2026.

El entrenador también recordó la eliminación sufrida ante Francia en las semifinales de Qatar 2022, un antecedente que sigue presente dentro del grupo marroquí.

“En 2022, teníamos demasiado respeto a todo. Vamos a tener que jugar este partido, no tener miedo, hacerlo mejor y jugar al 2000 %”, señaló el estratega, quien explicó que aquella experiencia dejó importantes lecciones para afrontar este nuevo enfrentamiento.

La contundente advertencia de Mohamed Ouahbi antes de enfrentar a Francia. (Ashley Landis / AP Photo/Ashley Landis)

Marruecos aclaró que harán todo lo posible por vencer a Francia

El DT de Marruecos también indicó que Francia no es invencible y saldrán con todo para ir por las semifinales del Mundial 2026.