Muchas propuestas en los últimos tiempos se han puesto sobre la mesa para mejorar y modernizar el futbol, aunque no todas se han implementado. Por ahora, parece que la sugerencia de Arsene Wenger sobre el fuera de lugar se va a llevar a cabo, pero otro técnico reconocido internacionalmente como lo es Manuel Pellegrini, ha hecho una sugerencia para una regla que cambiaría el juego para siempre.

Y es que el técnico chileno ha pensado en cómo mejorar el espectáculo que se ofrece en las canchas de futbol en todo el mundo y sin dar mayores detalles, durante una conferencia de prensa posterior al partido donde Real Betis le ganó a Lyon en Europa League, Pellegrini habló de una regla que podría revolucionarlo todo.

La regla que sugirió Pellegrini para cambiar el futbol

Para Pellegrini, algo ideal en el futbol sería establecer una regla que le prohíba a los equipos volver a su campo una vez que la pelota cruce la media cancha, esto a fin de que los equipos pasen más tiempo cerca del arco rival, lo que incrementaría la probabilidad de que caigan goles.

“Hay otras reglas que se pueden cambiar para mejorar al futbol, como que cuando el balón pasa la mitad de cancha no pueda volver a campo propio. Para ser más dinámico y entretenido hay que estar más cerca del arco contrario”, comentó Pellegrini respecto a la regla que le parecería bien implementar.

Pellegrini no cambiaría el fuera de lugar

Respecto a la regla Wenger que cambiaría los parámetros que determinan un fuera de lugar, Pellegrini no compartió la idea debido que considera que haría todo más confuso, por lo que aseguró que, así como está, el fuera de lugar es adecuado.

“Creo que es meterse en problemas, el fuera de juego en este momento es correcto”, sentenció Manuel Pellegrini, director técnico de Real Betis.