Alemania enfrentó a Eslovaquia en las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026, sin embargo, el resultado dejó en claro que esos teutones campeones del mundo de hace 10 años ya no existen.

Desde el inicio del juego, Eslovaquia dejó en claro que no iba a dejarse ganar por los gigantes de Alemania y gracias a su modo de juego, pudo sobreponerse a los teutones en cada jugada en la que los teutones intentaban atacar.

El primer golpe llegó por parte de los eslovacos tres minutos antes de finalizar el primer tiempo. David Hancko robó el balón en el mediocampo, Rudiger y Tah lo dejaron avanzar, lo que le permitió a Hancko combinar un preciso uno-dos con Strelec antes de enviar el balón al fondo de las redes.

Ya para la segunda mitad, Alemania no logró reaccionar y al minuto 55, Strelec sentenció el partido disparando con potencia al ángulo superior, desatando la locura de la afición local.

La debacle de Alemania: De ser campeón del mundo hace 10 años a perder contra Eslovaquia

La derrota por 2-0 en contra de Alemania no solo fue un partido cualquiera de eliminatoria mundialista, pues también significó el final de una racha importante que tenía el conjunto alemán.

La Selección de Alemania que hace 10 se coronó en una Copa del Mundo perdió un logro que tenía marcado como uno de los grandes: su invicto en las eliminatorias en condición de visitante.

Acumulaba 51 partidos, compuesta por 41 victorias y 10 empates que parecían haber blindado a Alemania en este tipo de encuentros, pero en la noche contra Eslovaquia todo se derrumbó y perdieron ese dominio.

¿Alemania ya no es la misma que ganó la Copa del Mundo hace 10 años?

La Alemania de Julian Nagelsmann nunca pudo imponer condiciones contra Eslovaquia, pues se mostró incómoda desde el inicio y fue dominada por un rival que jugó con determinación, intensidad y eficacia.

Alemania, acostumbrada a caminar con paso firme en estas instancias, recibió una llamada de alerta que abre interrogantes sobre su solidez y de la necesidad de mejorar su nivel de juego para no complicar el camino rumbo al Mundial 2026.