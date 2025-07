Está bien no estar bien. Alexander Zverev es un tenista de élite, rankeado como el tercero mejor del mundo y con un potencial enorme, pero más allá de la cancha, hay temas que lo inquietan y que le hacen reflexionar sobre su vida, pues se siente “vacío y solo”.

“Me siento vacío y solo en la vida”, declaró Alexander Zverev luego de quedar eliminado en la primera ronda de Wimbledon ante el francés Arthur Rinderknech.

Las declaraciones de Alexander Zverev no son consecuencia de su eliminación, el tenista alemán ha tenido un año complicado en lo deportivo y en lo personal.

Tanto en el Open de Australia como en Roland Garros y ahora en Wimbledon, las actuaciones de Zverev han estado lejos de lo esperado. El problema iría más allá de un tema de talento o disciplina, pues es la salud mental la que le ha afectado.

¿Qué dijo Alexander Zverev tras ser eliminado de Wimbledon?

Alexander Zverev se abrió ante la afición y confesó que se siente muy solo y vacío en la vida. El popular tenista ha perdido la alegría y analiza pedir ayuda profesional para reencontrarse.

“A veces, me siento muy solo en la pista. Tengo problemas a nivel mental, lo llevo sintiendo desde después del Open de Australia. Estoy intentando encontrar maneras de salir de este atolladero, pero vuelvo a caer. No es una cuestión de tenis, me siento solo en la vida”, señaló Alexander Zverev.

“Me cuesta encontrar la alegría fuera de la cancha y me siento muy pero que muy solo. Jamás había experimentado algo así. Mi problema no es el tenis ahora mismo, sino encontrar algo dentro de mí. Me voy a dormir sin motivación por levantarme al día siguiente”, puntualizó.

El tenista señaló que analiza pedir ayuda debido a que es “posible que, por primera vez en mi vida, lo necesite. He pasado por muchas dificultades a lo largo de mi trayectoria personal y profesional, pero nunca me había sentido tan vacío como ahora. He perdido la alegría en todo lo que hago”.

Alexander Zverev nunca ha ganado un Grand Slam

A pesar de ser uno de los tenistas más reconocidos y varios títulos en su cuenta, Alexander Zverev nunca ha ganado un Grand Slam, su gran pendiente en cuanto a palmarés.

En este 2025 el inicio parecía prometedor, pues alcanzó la final del Australian Open, misma que perdió ante Jannik Sinner. En Roland Garros llegó a Cuartos de Final, pero cayó a manos de Novak Djokovic. Mientras que en Wimbledon se marchó en primera ronda, un resultado totalmente inesperado.

En total, Alexander Zverev ha perdido sus tres finales de Grand Slam: la primera en el US Open 2020, Roland Garros 2024 y esta última en el Australian Open 2025, por lo que deberá seguir luchando y prepararse a tope para los próximos torneos.