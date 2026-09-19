América tendrá una baja importante para el Clásico Nacional ante Chivas, luego de que se confirmara que Kevin Álvarez no estará disponible para el compromiso frente al Guadalajara, correspondiente a la Jornada 9 del Apertura 2026.

El lateral derecho azulcrema presentó molestias tras sufrir un golpe en el pie derecho durante uno de los entrenamientos previos al encuentro.

Aunque la lesión no sería de gravedad, el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo y optó por darle tiempo para recuperarse adecuadamente.

América buscó cuidar a Kevin Álvarez y no utilizarlo contra Chivas

La determinación del América se tomó como medida preventiva, con la intención de evitar que las molestias se agraven y puedan representar un problema mayor para el futbolista en las próximas jornadas.

La ausencia de Kevin Álvarez representa un ajuste obligado para el conjunto dirigido por Guillermo Almada, que deberá encontrar una alternativa para cubrir el costado derecho de la defensa en uno de los partidos más importantes de la temporada.

Kevin Álvarez es baja del América para el Clásico Nacional ante Chivas. (Cristian de Marchena / Mexsport)

Ante este escenario, Israel Reyes aparece como una de las principales opciones para ocupar esa posición, pues el defensor cuenta con experiencia para desempeñarse en distintas zonas de la última línea, por lo que podría ser utilizado como lateral ante la necesidad del equipo.

América no tiene muchas opciones para suplir a Kevin Álvarez

La situación se complica para el América debido a que Dagoberto Espinoza todavía se encuentra en proceso de recuperación, lo que reduce las alternativas disponibles para cubrir la baja de Kevin Álvarez.

La baja de Kevin Álvarez obliga al América a modificar sus planes de cara al enfrentamiento contra Chivas, un duelo que representa mucho más que tres puntos por la rivalidad histórica entre ambos clubes.