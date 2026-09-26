Justin Verlander, legendario pitcher estadounidense, se despidió este sábado 26 de septiembre de las Grandes Ligas. Un adiós entre lágrimas acompañado por su hija, para dejar por última vez un montículo de la Gran Carpa.

Los Detroit Tigres vencieron 4-3 a Pittsburgh como regalo de despedida para su ahora ex pitcher, quien lanzó poco más de 5 entradas dejando el partido sin decisión para su récord.

Justin Verlander lanzó su último juego en las Grandes Ligas (Jose Juarez / AP Photo/Jose Juarez)

El adiós de Justin Verlander a los montículos del beisbol de las Grandes Ligas

El montículo del Comerica Park, casa de los Detroit Tigers, equipo con el que debutó Justin Verlander en 2005, también fue el último al que subió como profesional el lanzador derecho en las Grandes Ligas.

Tras realizar su apertura número 557, el mánager A.J. Hinch salió para pedirle la pelota a Verlander en el cierre de la sexta entrada.

Entonces, la hija de 7 años de Verlander, Genevieve, corrió hacia la lomita para darle un emotivo abrazo. Ovacionado por los aficionados, el lanzador abandonó el terreno de juego llorando con la certeza de que no volverá a recorrer en ese rol un campo de pelota.

Justin Verlander y su hija, Genevieve Verlander, abandonan el campo de pelota (Jose Juarez / AP Photo/Jose Juarez)

Justin Verlander deja un gran legado en las Grandes Ligas

Justin Verlander se retira del beisbol de las Grandes Ligas a los 43 años de edad, después de ser uno de los lanzadores más dominantes de la era moderna.

A continuación se enlistan los grandes logros de Justin Verlander en las Grandes Ligas: