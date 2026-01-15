El nombre de Jorge ‘Travieso’ Arce ha acaparado los espacios deportivos y de entretenimiento y no precisamente por algo relacionado al boxeo, sino por un incidente que se viralizó rápidamente en redes sociales. El exboxeador mexicano retó a golpes a los influencers Maza clan.

El motivo de la férrea reacción de Travieso Arce es muy sencilla, lo acosaron, humillaron y molestaron. La carrilla de los influencers rebasó niveles que el exboxeador no estuvo dispuesto a aguantar y fue entonces que los retó a golpes.

Todo sucedió durante una colaboración con los influencers Maza clan, el Travieso Arce aceptó la invitación, pero su sorpresa fue que lo único que recibió fueron burlas sobre su físico, preguntas sobre sus ingresos económicos y humillaciones.

A través de su cuenta de Instagram, el exboxeador relató cómo vivió ese penoso momento y el porqué de su reacción.

“Me hartaron y ya saben que soy mecha corta”, Travieso Arce revela el motivo de su pelea con los influencers Maza clan

El video de un Travieso Arce enojado con unos influencers y a punto de irse a los golpes se viralizó en redes sociales, pero ahora ya conocemos el motivo de su reacción.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Travieso Arce contó que aceptó la colaboración con los influencers Maza clan, pese a no conocerlos. El exboxeador aseguró que “no los había visto, no sabía a qué se dedicaban, yo no sabía nada”.

Ya en la entrevista, Travieso Arce fue insultado desde que llegó y uno de los involucrados, que Arce definió como “el vato ese panzón que parece Mario Bross”, estuvo “jode y jode, haciendo comentarios fuera de lugar, que si cuánto ganaba, que si cuánto vale mi outfit”.

“A mí no me pasó su cotorreo, yo me quedé callado y estuve aguantando. Fue tanto que me estuvieron tirando carrilla, queriéndome humillar, queriéndose burlar de mí. Muy mal su cotorreo, no me gustó para nada” Travieso Arce

“Hasta que me hartaron, ya saben que soy mecha corta. En caliente, le paré los tacos, le dije al Bigotón ese: ‘sabes que bájale de yemas, me estás cargando el palo, ya no te estés burlando de mí, bájale de yemas porque te voy a poner unos chingadazos”, puntualizó.

La disculpa de los influencers Maza clan al Travieso Arce

Luego de la polémica en la que se vio envuelto Travieso Arce, uno de los grandes ídolos del boxeo mexicano, por acceder a una entrevista en la que fue humillado por su físico, los influencers Maza clan le ofrecieron una disculpa.

La disculpa de los influencers al Travieso Arce llegó mediante una de las respuestas al video en el que el expugilista explicó lo sucedido.

“Compa, travieso, jamás buscamos ofenderlo, en serio, nosotros lo admiramos como persona y más como boxeador, los plebes traen cura, pero si usted se fija jamás se le dijo algo malo en el video, solo es carrilla normal”. Maza clan

“En nombre de todo el equipo de Maza Clan yo le pido una disculpa y no se agüite, mi viejo, ojalá y nos dé la oportunidad de grabar un video con usted para mostrar su gran carrera y su vida personal porque me identifique, también vengo de abajo como usted, le mando un abrazo, viejo, y a la orden”, se lee en la disculpa.