Omar Chávez regresa al ring después de un año de su batalla más reciente para pelear contra José Torres. Conoce la hora y dónde ver al hijo de la leyenda del boxeo.

Pelea: Omar Chávez vs José Torres

Fecha: Sábado 24 de enero

Horario: 23 horas, tiempo del centro de México

Sede: Arena Potosí, San Luis, Potosí

Transmisión: Canal 7 de TV Azteca

Omar Chávez vs José Torres: Hora para ver la pelea del hijo de Julio César Chávez

El regreso de Omar Chávez está pactado para el sábado 24 de enero en la Arena Potosí, en pelea vs José Torres que será transmitida aproximadamente a las 23 horas.

Cabe recordar que Julio César Chávez Jr., hermano de Omar, también volverá al boxeo en esta función.

Omar Chávez vs José Torres: Canal para ver la pelea del hijo de Julio César Chávez

El Canal 7 de TV Azteca transmitirá la pelea Omar Chávez vs José Torres.

¿Cómo llega Omar Chávez a su pelea vs José Torres?

Omar Chávez no ha estado libre de problemas personales, tanto así que suma un año desde la pelea más reciente que tuvo en el boxeo.

El legado de Julio César Chávez también recae en los guantes de Omar Chávez, quien perdió con Misael Rodríguez en enero del 2025, también en San Luis Potosí.

Este es el récord profesional de Omar Chávez:

41 victorias

9 derrotas

1 empate

¿Quién es el rival de Omar Chávez?

José Torres, rival de Omar Chávez, es un boxeador colombiano con más de 70 peleas profesionales.

El contrincante de Omar Chávez peleó en septiembre de 2025 logrando su triunfo 40, dejando en el camino a Jhon Cadavid.

Este el récord de José Torres: