Julio César Chávez Jr. regresa al ring hoy 24 de enero para pelear contra Ángel Sacco. Conoce cuánto ganará el hijo de la leyenda del boxeo, Julio César Chávez.

Han pasado varios meses desde que Julio César Chávez Jr. apareció en su más reciente pelea de boxeo, ante el influencer, Jake Paul.

¿Cuánto ganará el hijo Julio César Chávez en su regreso al boxeo?

Sin conocer la bolsa garantizada para Julio César Chávez Jr. en su regreso al boxeo, se puede hacer un cálculo cercano de lo que ganará en la pelea vs Ángel Sacco.

Según reportes de la peleas más recientes de Julio César Chávez Jr., el heredero de Julio César Chávez habría cobrado alrededor de 40 millones de pesos en peleas previas.

Así que, es dificil que Julio César Chávez Jr. gane menos de ese dinero, ya que es garantía de taquilla por el apellido que ostenta.

Julio César Chávez Jr. vs Ángel Sacco: A qué hora y dónde ver la pelea de hijo de la leyenda del boxeo

El regreso de Julio César Chávez Jr. está pactado para el sábado 24 de enero en la Arena Potosí, en pelea vs Ángel Sacco que subirá al ring a las 23 horas.

El Canal 7 de TV Azteca transmitirá la pelea entre Julio César Chávez Jr. y Ángel Sacco.

Pelea: Julio César Chávez Jr. vs Ángel Sacco

Fecha: Sábado 24 de enero

Horario: 23 horas, tiempo del centro de México

Sede: Arena Potosí, San Luis, Potosí

Transmisión: Canal 7 de TV Azteca

¿Cómo llega Julio César Chávez Jr. a su pelea de regreso al boxeo?

Después de atravesar por severos problemas de salud y personales, Julio César Chávez Jr. está listo para volver a defender sobre el ring, el legado que le dejó su padre, Julio César Chávez.

En su pelea más reciente, celebrada en junio del 2025, Julio César Chávez Jr. fue humillado por el influencer, Jake Paul, quien lo derrotó por decisión unánime en 10 rounds.

Este es el récord profesional de Julio César Chávez Jr.

54 victorias

8 derrotas

1 empate



