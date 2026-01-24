Ángel Julián Sacco es un boxeador profesional argentino con récord positivo en el boxeo profesional y conocido como El Paisano, siendo una de las figuras más destacadas en las últimas horas debido a su ascenso en las peleas internacionales. Aquí te contamos todo lo que debes saber sobre él.

¿Quién es Ángel Julián Sacco?

Ángel Julián Sacco, conocido en el mundo del boxeo profesional como “El Paisano”, es un boxeador argentino originario de 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires. Compite en la categoría crucero/semipesado y ha ganado reconocimiento por su estilo combativo y sus resultados en el ring, lo que recientemente lo llevó a un combate de gran exposición frente a figuras importantes del boxeo.

¿Qué edad tiene Ángel Julián Sacco?

No hay información disponible sobre su fecha de nacimiento, sin embargo, reportes deportivos lo identifican como un boxeador en actividad que tenía alrededor de 26–31 años en 2023–2025.

¿Ángel Julián Sacco tiene esposa?

Se desconoce cuál es la situación sentimental de Julián Sacco, pues la información disponible se centra en su vida deportiva.

¿Qué signo zodiacal es Ángel Julián Sacco?

No es posible determinar su signo zodiacal porque no se ha publicado su fecha de nacimiento completa en fuentes confiables.

¿Ángel Julián Sacco tiene hijos?

De acuerdo con la información disponible, El Paisano no tiene hijos, por lo que se ha centrado por completo en su trayectoria como boxeador.

¿Qué estudió Ángel Julián Sacco?

No existe información pública disponible sobre estudios formales académicos de Ángel Julián Sacco, pues lo que se conoce es que desde muy joven inició con su carrera de boxeador.

¿En qué ha trabajado Ángel Julián Sacco?

Ángel Julián Sacco ha desarrollado su carrera como boxeador profesional desde 2019, y su récord oficial incluye 10 victorias, 1 derrota y 1 empate, con 4 nocauts, destacando fechas como:

15 de febrero 2019: Debut profesional

2019-2023: Peleó en Argentina, acumulando victorias por decisión y nocaut, y forjando su reputación local

Octubre 2023: Derrotó a Sergio Mauricio Carabajal por decisión unánime.

Combate destacado: fue elegido como rival de Julio César Chávez Jr. para un enfrentamiento internacional pactado para el 24 de enero de 2026 en San Luis Potosí, México, lo que representa una de las peleas más importantes de su carrera

Además de su actividad deportiva, Sacco también trabaja en tareas rurales como jinete y labores en el campo en su localidad natal de 25 de Mayo, lo que le ha valido el apodo de El Paisano, destacando su origen campestre y su fuerte vínculo con ese entorno.