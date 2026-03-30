Julián Araujo, futbolista mexicano que juega en el Celtic de Escocia, podía perderse el Mundial 2026 debido a una lesión por la que será baja durante 8 semanas.

A menos de tres meses del inicio del Mundial 2026, Julián Araujo tendría que hacer una rehabilitación sorprendente para estar a disposición de Javier Aguirre de cara al inicio del torneo de la FIFA.

En mayo se dará a conocer la lista final de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, situación que deja con pocas posibilidades a Julián Araujo.

Julián Araujo debutó como defensa del Celtic (Ig: @julian__araujo )

¿Qué lesión tendrá 8 semana de baja a Julián Araujo?

Julián Araujo sufrió una distensión del cuádriceps, lesión muscular más grave de la que se había reportado previamente.

Javier Aguirre, DT de la Selección Mexicana fue claro hace unas semanas al hablar sobre los lesionados que tiene el Tri de cara al Mundial 2026.

El estratega de México señaló que los jugadores lesionados aún pueden ser considerados, pero deben estar en óptimas condiciones físicas.

La lesión de Julián Araujo pasó de ser una molestia leve a una lesión muscular importante en el cuádriceps.

Julián Araujo estará fuera hasta finales de mayo del 2026.

Julián Araujo tiene el tiempo en contra rumbo al Mundial 2026

Julián Araujo se recuperaría al límite del tiempo necesario para ser considerado por Javier Aguirre en la lista de México que disputará el Mundial 2026.

Sin embargo, ese no es el principal obstáculo de Araujo, ya que tiene mucha competencia en la defensa lateral derecha, jugadores que podría ganarle el lugar.