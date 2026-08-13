Lionel Messi volvió a jugar después de la muerte de su padre Jorge Messi, y tras vencer con el Inter Miami a León en la Leagues Cup, las cámaras descubrieron que jugadores de La Fiera buscaron saludarlo mientras él se iba directo al vestidor.

El vestidor del Nu Stadium fue el destino inmediato de Lionel Messi, quien no se detuvo para saludar a los jugadores de León, pero si estrechó sus manos mientras caminaba.

¿Por qué no se detuvo Messi a saludar a los jugadores de León?

Algunos jugadores del Club León buscaron saludar a Lionel Messi tras el partido de la leagues Cup 2026, para pedirle su camiseta o tomarse una foto, pero el astro argentino se fue directo al vestidor.

La lectura acerca de esta reacción por parte de Messi, es la afectación anímica que vive tras la reciente muerte de su padre Jorge Messi.

En ese sentido, Messi prefirió acelerar el paso e ir directo al vestidor de la casa del Inter de Miami.

Lo cierto es que, en todo momento, Messi mantuvo una actitud cordial tras su reaparición en la cancha luego de viajar al sepelio de su padre en Argentina.

Lionel Messi reapareció en la cancha tras la muerte de su padre (Lynne Sladky / AP Photo/Lynne Sladky)

El recuerdo de Messi que lo habría hecho retirarse al vestidor

Horas antes del partido de la Leagues Cup ante León, Lionel Messi recordó en una carta dedicada a la memoria de su padre Jorge Messi, que solía estar en comunicación con él tras los partidos.

Así, la prisa por llegar al vestidor de Messi habría estado relacionada con ese recuerdo debido al duro momento emocional que enfrenta el futbolista en su vida persona.