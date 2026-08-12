Los Ángeles Lakers son vendidos a los empresarios Joshua Kushner y Bob Iger, exdirector de Disney, por un valor récord de 12,500 millones de dólares.

La transacción del hermano de Jared Kushner, realizada a mediados de agosto de 2026, supera por amplio margen el precio pagado por el propietario anterior, Mark Walter, quien controló la franquicia por apenas unos meses.

El trato se encuentra pactado, sin embargo falta la aprobación formal de la Junta de Gobernadores de la NBA. Este proceso protocolario suele tomar un par de semanas y se revisará en la reunión de la liga el próximo mes en Nueva York.

Josh Kushner y Bob Iger se unen para comprar los Lakers en una operación récord de 12,500 millones

La venta de Los Ángeles Lakers a Joshua Kushner y Bob Iger por 12,500 millones de dólares se ha consolidado como la transacción más alta en la historia de una franquicia deportiva profesional en los Estados Unidos.

Joshua Kushner (Especial)

Se espera que Joshua Kushner -fundador de la firma de inversión Thrive Capital- sea el socio controlador a título personal una vez que se cierre el trato.

Debido a las reglas de la liga, deberá desprenderse de su participación minoritaria en el Miami Heat antes de completar la compra.

Bob Iger, ex-CEO de Disney, se une a la operación tras haber dejado su cargo en el gigante del entretenimiento a principios de 2026.

Iger ya tiene experiencia en la propiedad deportiva, ya que junto a su esposa, Willow Bay, posee una participación mayoritaria en el equipo de futbol femenino Angel City FC.

Originalmente, ambos empresarios estaban trabajando en una propuesta para obtener una franquicia de expansión de la NBA en Las Vegas, pero decidieron cambiar de rumbo para realizar una oferta agresiva por los Lakers.

El acuerdo definitivo está sujeto a la aprobación de la Junta de Gobernadores de la NBA, un proceso reglamentario que suele tardar varias semanas.

Se espera que este tema se trate en la próxima reunión de la junta programada para septiembre en Nueva York.

¿Qué pasa con los Lakers y su posible venta en una operación récord de 12,500 millones?

La venta de los Lakers resulta sorpresiva porque ocurre apenas unos meses después de que el financiero Mark Walter (director ejecutivo de Guggenheim Partners) comprara la participación mayoritaria a la familia Buss por 10,000 millones de dólares.

Walter sufrió un ictus (accidente cerebrovascular) en 2024, lo que generó preocupación sobre su capacidad para liderar su imperio empresarial.

Actualmente, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y fiscales estadounidenses investigan posibles irregularidades financieras en sus compañías de seguros y en Guggenheim Partners.

Aunque la propiedad cambia, Jeanie Buss permanece como gobernadora del equipo, aunque todavía no está claro qué rol desempeñará bajo el nuevo liderazgo de Kushner e Iger.

Los Lakers, ganadores de 17 campeonatos, tienen actualmente al esloveno Luka Doncic como su principal figura bajo contrato hasta 2029.

Por otro lado, la superestrella LeBron James dejó recientemente el equipo tras ocho años para unirse a los Philadelphia 76ers.