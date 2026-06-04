Ivanka Trump y Jared Kushner anunciaron un proyecto de inversión en Albania, el cual ha despertado el malestar entre la población debido a temas de corrupción y gentrificación.

Ya que Ivanka Trump y Jared Kushner tienen la idea de construir un mega complejo turístico en una zona que hasta hace dos años, estaba protegida por las leyes de Albania.

Ivanka Trump (Win McNamee / AFP)

Proyecto de Ivanka Trump y Jared Kushner se colocaría en área protegida de Albania

De acuerdo con los reportes de Reuters, Ivanka Trump y Jared Kushner invertirán alrededor de 1.5 mil mdd en un complejo turístico de lujo en la isla de Sazan en Albania.

La idea de Ivanka Trump y Jared Kushner es cubrir prácticamente toda la isla de Sazan en Albania, con un resort de lujo de 10 mil habitaciones y villas.

Dicha región está totalmente deshabitada, siendo un punto ideal para este tipo de obras.

No obstante, activistas y habitantes de la nación europea se han posicionado en contra de la idea, acusando de corrupción a las autoridades.

Al grado que muchos ya le llaman a Sazan la “Isla Trump”, debido a todo lo que se ha generado alrededor de la misma.

El proyecto se aprobó en 2024, curiosamente el mismo año en que se cambió la designación alrededor de las áreas protegidas, lo que dio paso a proyectos de este tipo.

Luego de una serie de protestas de parte de ciudadanos, la SPAK (fiscalía especial anticorrupción de Albania) anunció una investigación sobre el caso.

Por su parte, el primer ministro albanés, Edi Rama, negó que el resort se vaya a colocar en un área protegida, ante los cuestionamientos de diversos legisladores.

Jared Kushner (Especial)

Albania no quiere al proyecto de Ivanka Trump y Jared Kushner

Desde su aprobación en 2024, ha habido una gran cantidad de protestas en contra del proyecto urbano de Ivanka Trump y Jared Kushner en Albania.

Tan solo a finales de mayo e inicios de junio de 2026, miles de personas en Albania han salido a las calles para mostrar su rechazo en contra del resort de Ivanka Trump y Jared Kushner.

Se ha señalado que la construcción afectará a la fauna local en peligro de extinción, que vive y se desarrolla en la isla de Sazan.

Además las quejas también van por el hecho que las autoridades permiten este tipo de iniciativas sin ninguna clase de transparencia.