Guillermo Hoyos se ha convertido en el nuevo técnico interino del Inter Miami tras la salida de Javier Mascherano. Si quieres conocer más sobre la trayectoria del entrenador, continúa leyendo.

¿Quién es Guillermo Hoyos?

Ángel Guillermo Hoyos Marchisio es un exfutbolista y entrenador argentino que actualmente dirige de forma interina al Inter Miami. A lo largo de su carrera ha sido reconocido por su trabajo en fuerzas básicas, especialmente en el FC Barcelona, donde fue uno de los primeros entrenadores de Lionel Messi.

También ha dirigido equipos en América y Europa, además de selecciones nacionales, consolidando una trayectoria internacional en el fútbol profesional.

¿Qué edad tiene Guillermo Hoyos?

Ángel Guillermo Hoyos nació el 9 de junio de 1963 en Ciudad de Córdoba, Argentina, por lo que actualmente tiene 62 años.

¿Guillermo Hoyos tiene esposa?

Sí, Guillermo Hoyos está casado con una mujer de nombre Patricia; sin embargo, se desconocen más detalles sobre su relación.

¿Qué signo zodiacal es Guillermo Hoyos?

Al haber nacido el 9 de junio, Guillermo Hoyos es Géminis, signo que se caracteriza por ser entusiasta, curioso y sociable.

¿Guillermo Hoyos tiene hijos?

Sí, Guillermo Hoyos tiene dos hijos junto a su esposa: Carolina Hoyos y Ángel “Bochy” Hoyos Jr.

¿Qué estudió Guillermo Hoyos?

No se cuenta con información pública detallada sobre estudios universitarios formales; su formación ha estado principalmente ligada al fútbol, donde se desarrolló primero como jugador profesional y posteriormente como entrenador con licencia UEFA.

¿En qué ha trabajado Guillermo Hoyos?

Guillermo Hoyos se ha desempeñado como futbolista profesional y entrenador: