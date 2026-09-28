“No se le puede decir que no al Valencia”, fue la frase contundente de Javier Aguirre durante su presentación oficial como entrenador del equipo de LaLiga.

Enseguida, el Vasco compartió su plan a seguir como nuevo entrenador del Valencia, advirtiendo que buscará que el campo de Mestalla sea imponente para el rival.

“Valencia es un histórico de LaLiga, del fútbol mundial y con una afición brutal. He venido de rival y te ‘acojonas’” Javier Aguirre, entrenador del Valencia

Javier Aguirre eligió al Valencia por encima de otras ofertas

Ofertas para seguir como entrenador no le faltaban a Javier Aguirre, quien confesó qie había dejado pasar cuatro oportunidades de trabajo antes de elegir al Valencia.

Estar con su familia era la principal razón, pero cuando le llamó el Valencia, comaprtió con su esposa que había que ir y ella estuvo feliz.

“Cuando hablé con Braulio (directivo) pensé qué suerte que el Valencia CF haya pensado en mí. La voluntad de ambas partes por juntarse supera cualquier ‘letra pequeña’” Javier Aguirre, entrenador del Valencia

Javier Aguirre posa con la playera del Valencia junto al director deportivo del club

Javier Aguirre descarta mandar mensajes a la afición del Valencia

Javier Aguirre maneja como pocos el entorno en el que trabaja, y en su nuevo reto, sabe que necesita dar resultados y espera darlos lo antes posible como entrenador del Valencia.

Así que descartó mandar algún mensaje en particular a la afición del Valencia, y prefiere darle un buen resultado ante el Racing Santander el 11 de octubre.

“La gente estará cansada de mensajes. Vamos a jugar contra el Real Racing Club de Santander y vamos a ir a ganar, la victoria es lo que necesitan” Javier Aguirre, entrenador del Valencia

“Sé dónde vengo y lo que sucede. El plan es ganar, que el equipo tenga una forma e identidad. La gente se irá acercando conforme se consigan victorias” Javier Aguirre, entrenador del Valencia

¿Qué convenció al Valencia para contratar a Javier Aguirre?

Braulio Vázquez, director deportivo del Valencia eligió a Javier Aguirre como entrenador del equipo por las ganas que percibió en El Vasco para tomar el reto.