Javier ‘Vasco’ Aguirre reconoció que dirigir se ha convertido en una auténtica adicción, una pasión que lo mantiene vigente en los banquillos después de casi cinco décadas en el futbol.

Ahora, el entrenador mexicano emprende una nueva aventura en España, donde buscará rescatar al Valencia de la zona de descenso.

“Posible, es una adicción, tengo 48 años con ella y 50 en el futbol, saca tus conclusiones”, confesó Javier Aguirre a su salida rumbo a España, luego de decidir que el conjunto valencianista sería su próximo desafío, tras dirigir a México en la Copa del Mundo.

Javier Aguirre buscará llevar al Valencia a puestos europeos en LaLiga

El Valencia atraviesa un momento complicado, ubicado en el penúltimo lugar de la clasificación con apenas cuatro puntos en siete jornadas, por lo que la misión de Javier Aguirre será alejar al equipo de los últimos puestos y recuperar sus aspiraciones de competir en Europa.

Javier Aguirre explicó que la decisión llegó después de un periodo de incertidumbre, en el que incluso contempló poner fin a su carrera.

Javier Aguirre ya tiene experiencia como entrenador en el futbol de España (especial)

Durante poco más de un mes sin equipo, rechazó cuatro propuestas de distintos países, incluida una de México, antes de aceptar la oferta española.

“Lo hablaba con Silvia, que estábamos ahí en el limbo entre dejarlo de una vez […] y al final nos adelantamos por esta, porque llevamos muchos años en España, tenemos mucho arraigo”. Javier Aguirre, entrenador mexicano.

Javier Aguirre tendrá su séptima experiencia en España

El entrenador Javier Aguirre aseguró que las negociaciones con el Valencia fueron rápidas y que aceptó el reto con entusiasmo.

Esta será su séptima experiencia al frente de un club español y la décima sexta oportunidad en su carrera como director técnico.