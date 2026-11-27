El futuro de Álvaro Fidalgo podría volver a cruzarse con el de Javier Aguirre en el futbol español, luego de que surgieran versiones que vinculan al mediocampista con un posible fichaje por el Valencia durante el mercado invernal de 2027.

El técnico Javier Aguirre busca reforzar a su equipo para afrontar la segunda parte de LaLiga, mientras que el futbolista no ha logrado consolidarse como titular desde su llegada al Real Betis.

La situación abre la puerta a una eventual operación que beneficiaría a Javier Aguirre y Álvaro Fidalgo.

Javier Aguirre es entrenador del Valencia en el futbol de España (Alberto Saiz / AP Photo/Alberto Saiz)

El posible reencuentro de Javier Aguirre y Álvaro Fidalgo en LaLiga

De acuerdo a reportes de prensa, entre ellos el de Mundo Betis, Javier Aguirre busca reencontrarse con Álvaro Fidalgo en el Valencia, tras debutarlo con la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

Un factor a favor para buscar el fichaje de Fidalgo, es el poco tiempo que ha tenido el español con el Real Betis, quien no ha sido titular a las órdenes de Manuel Pellegrini.

Fidalgo suma 122 minutos con el Real Betis, cuatro partidos de LaLiga y dos de Champions League, todos como suplente.

Álvaro Fidalgo no ha tenido continuidad en el Betis (Ig: @alvarofidalgo)

Álvaro Fidalgo tiene contrato vigente con el Real Betis

El Real Betis fichó a Álvaro Fidalgo del América a principios del año 2026 a cambio de 1,5 millones de euros y tiene contrato hasta junio de 2030.

En ese sentido, el Betis escucharía ofertas por Fidalgo solo si puede recuperar la inversión hecha en su momento por el mediocampista, algo que el Valencia puede conseguir.