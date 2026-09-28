Javier Aguirre ha iniciado una etapa como entrenador del Valencia, tras su paso por la Selección Mexicana, y al preguntarle por un posible fichaje de Erik Lira con su nuevo equipo, El Vasco no descartó la incorporación del jugador.

Durante la conferencia de prensa de su presentación como entrenador del Valencia, Javier Aguirre fue cuestionado acerca de si le interesaría fichar a Erik Lira para sumarlo a su nuevo proyecto.

El Vasco no descartó la posibilidad de llevar a Erik Lira al Valencia, pero pidió tiempo para analizar al actual plantel y saber cómo le pinta el futuro en el equipo español.

Esto dijo Javier Aguirre sobre la posibilidad de llevar a Erik Lira al Valencia

Javier Aguirre, quien firmó contrato de un año como entrenador del Valencia, señaló que no conoce a fondo las necesidades que hay en el plantel, por lo que por ahora no puede hablar de Erik Lira como futuro refuerzo.

“De momento no me atrevería a decir nada porque no tengo bien diagnosticado cómo cómo está el escenario, qué necesidades tiene el equipo. Yo soy empleado del club, no manejo dinero, presupuestos” Javier Aguirre, entrenador del Valencia

Javier Aguirre dirigió a Erik Lira con México en el Mundial 2026 (Isaac Ortiz / Isaac Ortiz)

Aguirre planea sentarse con Braulio Vázquez, director deportivo del Valencia, y cuando tengan los la certeza de qué necesita el equipo, hablar de posibles refuerzos.

Y en específico sobre Erik Lira, el entrenador mexicano advirtió que antes que otra situación es su amigo.

“Erik es un jugador sensacional, como muchísimos jugadores mexicanos que hay por ahí que pueden jugar en Europa tranquilamente. En este momento no te puedo contestar concretamente esto (su fichaje)” Javier Aguirre, entrenador del Valencia

Erik Lira estuvo cerca de jugar en el futbol de Francia

Erik Lira, mediocampista de Cruz Azul, estuvo cerca de emigrar al fútbol de Francia hace unas semanas, pero de manera inesperada se cayó el fichaje con el AS Mónaco.

El Valencia tiene un plaza de jugador no comunitario libre, con lo que Erik Lira podría llegar al equipo en el mercado de fichajes de invierno, si es que Javier Aguirre lo solicita.