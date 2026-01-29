América vs Pumas se miden en la Jornada 6 de la Liga MX Femenil. Conoce el día, hora y canal para ver el partido que se jugará en el Estadio Azulcrema.

Partido: América vs Pumas

Fase: Jornada 6 de Liga MX Femenil

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 1 de febrero de 2026

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Azulcrema

Transmisión: ViX y Canal de YouTube de Liga MX Femenil

América vs Pumas: Día para ver el partido de la Liga MX Femenil

El domingo 1 de febrero de 2026 continúa el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil con la Jornada 6, en la que juegan América vs Pumas.

América vs Pumas: Hora para ver el partido de la Liga MX Femenil

El partido América vs Pumas inicia a las 12 horas, tiempo del centro de México, como parte de la Jornada 6 de la Liga MX Femenil.

América vs Pumas: Canal para ver el partido de la Liga mx Femenil

La plataforma de ViX y el Canal de YouTube de Liga MX Femenil transmitirán el partido América vs Pumas.

¿Cómo llega América a la Jornada 6 de la Liga MX Femenil vs Pumas?

América es líder de la Liga MX Femenil después de cinco jornadas disputadas, gracias a los 13 puntos conseguidos hasta el momento.

En la Jornada 5, América venció 4-0 a Mazatlán para mantener el paso perfecto, además de que solo ha recibido un gol.

¿Cómo llega Pumas a la Jornada 6 de la Liga MX Femenil vs América?

Pumas viene de ganar 1-0 ante Santos Laguna en la Jornada 5 de la Liga MX Femenil.

Previo al juego ante América, se ubican en la tercera posición con las mismas unidades que las Águilas, 13 puntos, al igual que Rayadas y Chivas.