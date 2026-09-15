James Rodríguez anunció oficialmente su retiro de la selección Colombia, cerrando una etapa histórica marcada por goles memorables, mundiales inolvidables y el orgullo de portar la camiseta tricolor.

El icónico número 10, que también fue capitán, agradeció a entrenadores, compañeros y especialmente a su familia, quienes lo motivaron a superar la presión y la adversidad.

Entre lágrimas, James Rodríguez pidió a las nuevas generaciones defender la camiseta de Colombia con el alma y recordó que su mayor satisfacción fue devolverle al país la ilusión de competir en grande.

El fin de una era para el fútbol colombiano ha llegado: James Rodríguez se despide

Desde su llegada a la tricolor, James Rodríguez tuvo como meta principal dejar la camiseta más arriba de como la encontró y convencer a Colombia de que podía competir de igual a igual contra cualquier rival del mundo.

Al mirar atrás, afirma con profunda satisfacción que el objetivo se cumplió gracias al esfuerzo de toda una generación y al respaldo incondicional del país.

En su emotivo discurso de despedida, James Rodríguez extendió su agradecimiento a los entrenadores, compañeros y miembros del cuerpo técnico.

Dedicó palabras especialmente emotivas a su familia y a sus hijos, Salomé y Samuel, quienes se convirtieron en su motivo principal para superar el cansancio, la presión y la adversidad en cada partido.

Al despedirse entre lágrimas, el histórico mediocampista dedicó sus mejores deseos a las nuevas generaciones, instándolas a defender la tricolor con el alma y entender el verdadero privilegio de vestirla.

James Rodríguez, de 35 años de edad, se retira de la selección con la tranquilidad absoluta de haberlo dado todo por Colombia.