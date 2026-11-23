Captan a Israel Reyes en antro de la CDMX y causa polémica por pedir que sacaran a la mujer que lo grabó.

El jugador del América acudió al partido de la NFL en el Estadio Azteca y posteriormente acudió a Mezontle, un antro de la CDMX donde tuvo un altercado.

Israel Reyes causa polémica tras ser captado en un antro de la CDMX

Presuntamente, Israel Reyes habría solicitado a empleados de un antro de la CDMX que retirara a una joven, luego de que lo grabara.

El testimonio se volvió viral en redes sociales y usuarios condenaron que Israel Reyes haya sacado a la mujer solo por grabarlo.

Aparentemente, Israel Reyes se molestó porque aparecía en el fondo del video de la mujer y el jugador del América le tocó el hombro para pedirle su celular para que borrara el video, luego pidió que la desalojaran.

¿PERO COMOOOOOOO? LO BUENO QUE LOS “INDISCIPLINADOS” ERAN LOS DE CHIVAS 🤣🤣🤣



El día de ayer Israel Reyes ordenó sacar a una amiga del antro Mezontle por que este salía de fondo en un video que ella estaba grabando, llegando el jugador a tocarla en el hombro para pedirle su… pic.twitter.com/VTHXTf9cJu — Nacho 🐐 ❤️🤍 (@NoShowMN) November 23, 2026

La denuncia pública también incluyó la foto de un guardia de seguridad, quien habría sacado violentamente a la joven por petición de Israel Reyes.

La verdadera molestia de la afición del América es que Israel Reyes esté de fiesta a unos días de los cuartos de final del Torneo Apertura, donde se enfrentarán contra los Rayados de Monterrey.

Reclaman a Israel Reyes por divertirse tras derrota contra Tigres

El América tuvo una mala racha tras su derrota contra el Tigres en el Apertura 2026, lo cual no tiene contentos a sus aficionados.

Los seguidores del América han expresado su molestia, ya que Israel Reyes estuvo de fiesta en un momento crítico para el equipo.

Por el momento, Israel Reyes no se ha manifestado por el atercado en el antro de la CDMX o por el siguiente partido del América.