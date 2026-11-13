Israel Reyes y Julián Quiñonez volvieron a encontrarse en la Selección Mexicana y la reacción del defensa del América atrapó la atención en las redes sociales, luego de llamar “hermano” al delantero que juega en Arabia.

De cara a la serie de cuartos de final entre México y Jamaica por el pase a las semifinales de la Nations League, Rafael Márquez convocó a Israel Reyes y Julián Quiñones, a quienes se les ha visto muy unidos durante los entrenamientos.

Historia en Instagram de Israel Reyes (captura)

Israel Reyes valora la amistad de Julián Quiñones

Israel Reyes ha reconocido que le motiva coincidir en la Selección Mexicana con jugadores cercanos y amigos que hicieron grupo en el equipo América, entre ellos Julián Quiñones.

La cercanía entre Israel Reyes y Julián Quiñones se fortaleció tras el bicampeonato que lograron con el América, y terminó consolidándose en el Mundial 2026 en el que ambos fueron parte de la Selección Mexicana.

Israel Reyes y Julián Quiñones enfrentarán a Jamaica

Tras reencontrarse en la la concentración de la Selección Mexicana, Israel Reyes y Julián Quiñones serían titulares en el once de Rafael Márquez para enfrentar a Jamaica en la Nations League.

México visita en Kingston a la selección de Jamaica este sábado 14 de noviembre, serie que se definirá el martes 17 de noviembre en el Estadio BBVA de Monterrey.