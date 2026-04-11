Isaac del Toro sufrió una caída en la Vuelta al País Vasco que lo tendrá fuera de actividad durante varias semanas. Se espera que el ciclista mexicano regrese a competir en el mes de junio.

De acuerdo a reportes periodísticos, Isaac del Toro tendrá que descansar debido a la lesión muscular que sufrió en la Vuelta al País Vasco.

Isaac Del Toro tendrá que descansar varias semanas (Stefano Sirotti / MEXSPORT)

El Tour del Auverge - Rhône Alpes del 7 al 14 de junio sería la siguiente carrera de Isaac del Toro.

Isaac del Toro sufre lesión en muslo derecho tras caída (@TeamEmiratesUAE)

Isaac del Toro no correrá el Amstel Gold Race de los Países Bajos el 19 de abril.

Tres días más tarde, el 22 de abril, la Fléche Wallonne en Bélgic, tampoco recibirá a Isaac del Toro.

Finalmente, en el cierre del mes de abril para Isaac del Toro, no participará en la Liége - Bastogne-Liége.

Las próximas carreras que se perderá de Isaac del Toro