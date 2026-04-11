Isaac del Toro sufrió una caída en la Vuelta al País Vasco que lo tendrá fuera de actividad durante varias semanas. Se espera que el ciclista mexicano regrese a competir en el mes de junio.
De acuerdo a reportes periodísticos, Isaac del Toro tendrá que descansar debido a la lesión muscular que sufrió en la Vuelta al País Vasco.
- El Tour del Auverge - Rhône Alpes del 7 al 14 de junio sería la siguiente carrera de Isaac del Toro.
Isaac del Toro no correrá el Amstel Gold Race de los Países Bajos el 19 de abril.
Deportes
Isaac del Toro sufre lesión en muslo derecho tras caída
Deportes
Isaac del Toro sufre caída en la tercera etapa del Itzulia Basque Country
Deportes
Isaac del Toro hoy: El mexicano llega 11 en la Etapa 2 de la Vuelta al País Vasco
Deportes
Isaac del Toro hoy: El mexicano termina en el lugar 13 de la contrarreloj en la Vuelta al País Vasco
Tres días más tarde, el 22 de abril, la Fléche Wallonne en Bélgic, tampoco recibirá a Isaac del Toro.
Finalmente, en el cierre del mes de abril para Isaac del Toro, no participará en la Liége - Bastogne-Liége.
Las próximas carreras que se perderá de Isaac del Toro
- 19 de abril de 2026 | Amstel Gold Race
- 24 de abril de 2026 | La Flèche Wallonne
- 26 de abril de 2026 | Liège-Bastogne-Liège