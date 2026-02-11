Isaac del Toro debuta en la temporada 2026 del ciclismo internacional, el lunes 16 de febrero, cuando empiece a pedalear en el UAE Tour en los Emiratos Árabes Unidos.

Liderado por Isaac del Toro, el UAE team es favorito para debutar con una victoria en la temporada 2026.

Evento: UAE Tour 2026

Fecha: Lunes 16 de febrero de 2026

Sede: Emiratos Árabes Unidos

Isaac del Toro debuta en 2026 (@EquipoEmiratesUAE)

¿Cuándo es el UAE Tour en el que debutará Isaac del Toro en la temporada 2026?

La octava edición del UAE Tour, que se celebrará del lunes 16 al domingo 22 de febrero, marcará el debut en la temporada 2026 de ciclismo de Isaac del Toro.

Se trata de la única carrera por etapas del WorldTour en Oriente Medio, una cita de una semana muy esperada del inicio de la temporada.

Confirman que Isaac del Toro correrá el Tour de Francia 2026; este será su calendario para el próximo año (David Leah / MEXSPORT)

¿Dónde debutará Isaac del Toro en la temporada 2025 del ciclismo?

El UAE Tour 2026 en el que debutará Isaac del Toro en la temporada 2026 de ciclismo, se correrá en siete etapas sobre territorio de los Emiratos Árabes Unidos.

Isaac del Toro y el ciclismo que pedalea hacia la historia

Isaac del Toro será el líder del UAE team en la primera carrera de la temporada 2026

El UAE Team estará liderado por el debutante Isaac del Toro y el exganador Adam Yates, en el UAE Tour, a partir del lunes 16 de febrero.

Isaac del Toro llega a la nueva temporada como Campeón Nacional de México, tanto en ruta como en contrarreloj.

El UAE Tour le ofrecerá a sus 22 años la oportunidad de estrenar su equipación en ambas disciplinas.

“Estoy muy emocionado de participar en mi primer UAE Tour. Es una carrera especial porque es en casa para el equipo, y realmente se siente ese orgullo y esa responsabilidad”, dijo Isaac del Toro.