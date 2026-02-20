Isaac Del Toro enfrenta la Etapa 6 del UAE Tour este sábado 21 de febrero. Transmiten ESPN y Disney+ a las 3 horas.
- Evento: UAE Tour 2026
- Fecha: Sábado 21 de febrero de 2026
- Sede: Emiratos Árabes Unidos
- Fase: Etapa 6
- Transmisión: ESPN y Disney+
- Hora: 3 horas, tiempo del centro de México
Isaac del Toro en UAE Tour 2026: Hora para ver al mexicano en la Etapa 6
A las 3 horas, tiempo del centro de México arranca la Etapa 6 del UAE Tour que corre el ciclista mexicano Isaac del Toro.
Isaac del Toro en UAE Tour 2026: Canal para ver al mexicano en la Etapa 6
Las plataformas ESPN y Disney+ transmiten la UAE Tour 2026 en la que compite el mexicano Isaac del Toro.
UAE Tour 2026: Recorrido y perfil de la Etapa 6
La Etapa 6 del UAE Tour 2026 sumará 168 kilómetros a la prueba desde el Museo de Al Ain hacia Jebel Hafeet.
- La etapa de montaña del UAE Tour serpentea a través de Al Ain, luego recorre el desierto hacia el oeste y regresa a Green Mubazzarah.
- Comienza la subida final a Jebel Hafeet, que, con 10 km de longitud, será el juez final de la carrera.
- Hay un descenso muy corto en el último kilómetro, antes de la rampa de cierre. La meta es de asfalto recto.
Así va la clasificación general del UAE Tour 2026
Isaac del Toro llegó en el lugar 36 de la Etapa 5 y se mantiene en el segundo lugar de la clasificación general del UAE Tour 2026.
Clasificación general tras la Etapa 5 del UAE Tour 2026:
- Antonio Tiberi
- Isaac del Toro
- Harold Tejada