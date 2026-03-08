Isaac del Toro enfrenta la Tirreno-Adriático 2026 a partir del martes 10 de marzo a las 4:40 horas con transmisión por ESPN y Disney+.

Isaac del Toro seguirá su andar en las carreteras italianas en la temporada 2026.

  • Evento: Tirreno-Adriático 2026
  • Fase: Etapa 1
  • Fecha: Martes 10 de marzo
  • Horario: 4:40 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Italia
  • Transmisión: ESPN y Disney+.
Isaac del Toro es campeón del UAE Tour 2026
Isaac del Toro en la Tirreno-Adriático 2026: Hora para ver al mexicano en la Etapa 1

Tras lograr el tercer puesto en la Strade Bianche, Isaac del Toro correrá la Etapa 1 del Tirreno-Adriático 2026 a partir de las 4:40 horas.

Isaac del Toro en la Tirreno-Adriático 2026: Canal para ver al mexicano en la Etapa 1

ESPN y Disney+ transmitirán la Etapa 1 de la Tirreno-Adriático 2026, en la que Isaac del Toro busca trascender.

Etapa 1 Tirreno-Adriático 2026
Perfil de la Tirreno-Adriático 2026 que correrá Isaac del Toro

La edición 61 de la carrera Tirreno-Adriático se disputará del 9 al 15 de marzo de 2026, con Isaac del Toro como protagonista.

Una contrarreloj individual de 11.5 kilómetros compuesta por dos sectores casi completamente rectos de ida y vuelta a lo largo de los paseos marítimos de Camaiore y Viareggio.

Así serán las 7 etapas de la Tirreno-Adriático 2026:

  1. Lunes 9 de marzo | Etapa 1: contrarreloj individual en Lido di Camaiore
  2. Martes 10 de marzo | Etapa 2: de Camaiore a San Gimignano
  3. Miércoles 11 de marzo | Etapa 3: de Cortona a Magliano de’ Marsi
  4. Jueves 12 de marzo | Etapa 4: de Tagliacozzo a Martinsicuro
  5. Viernes 13 de marzo | Etapa 5: de Marotta-Mondolfo a Mombaroccio
  6. Sábado 14 de marzo | Etapa 6: de San Severino Marche a Camerino |
  7. Domingo 15 de marzo | Etapa 7: de Civitanova Marche a San Benedetto del Tronto