Isaac del Toro enfrenta la Tirreno-Adriático 2026 a partir del martes 10 de marzo a las 4:40 horas con transmisión por ESPN y Disney+.
Isaac del Toro seguirá su andar en las carreteras italianas en la temporada 2026.
- Evento: Tirreno-Adriático 2026
- Fase: Etapa 1
- Fecha: Martes 10 de marzo
- Horario: 4:40 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Italia
- Transmisión: ESPN y Disney+.
Isaac del Toro en la Tirreno-Adriático 2026: Hora para ver al mexicano en la Etapa 1
Tras lograr el tercer puesto en la Strade Bianche, Isaac del Toro correrá la Etapa 1 del Tirreno-Adriático 2026 a partir de las 4:40 horas.
Isaac del Toro en la Tirreno-Adriático 2026: Canal para ver al mexicano en la Etapa 1
ESPN y Disney+ transmitirán la Etapa 1 de la Tirreno-Adriático 2026, en la que Isaac del Toro busca trascender.
- Evento: Tirreno-Adriático 2026
- Fase: Etapa 1
- Fecha: Martes 10 de marzo
- Horario: 4:40 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Italia
- Transmisión: ESPN y Disney+.
Perfil de la Tirreno-Adriático 2026 que correrá Isaac del Toro
La edición 61 de la carrera Tirreno-Adriático se disputará del 9 al 15 de marzo de 2026, con Isaac del Toro como protagonista.
Una contrarreloj individual de 11.5 kilómetros compuesta por dos sectores casi completamente rectos de ida y vuelta a lo largo de los paseos marítimos de Camaiore y Viareggio.
Así serán las 7 etapas de la Tirreno-Adriático 2026:
- Lunes 9 de marzo | Etapa 1: contrarreloj individual en Lido di Camaiore
- Martes 10 de marzo | Etapa 2: de Camaiore a San Gimignano
- Miércoles 11 de marzo | Etapa 3: de Cortona a Magliano de’ Marsi
- Jueves 12 de marzo | Etapa 4: de Tagliacozzo a Martinsicuro
- Viernes 13 de marzo | Etapa 5: de Marotta-Mondolfo a Mombaroccio
- Sábado 14 de marzo | Etapa 6: de San Severino Marche a Camerino |
- Domingo 15 de marzo | Etapa 7: de Civitanova Marche a San Benedetto del Tronto