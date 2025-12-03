Irapuato vs Jaiba Brava se miden por el campeonato de la Liga de Expansión MX el sábado 6 de diciembre; conoce a qué hora y dónde ver el partido definitivo.

Partido: Jaiba Brava vs Irapuato

Fase: Partido de vuelta de la Final de Liga de Expansión MX

Fecha: Sábado 6 de diciembre de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Tamaulipas

Transmisión: AYM Sports, Disney+ y ESPN

Jaiba Brava vs Irapuato: A qué hora ver la Final de vuelta de la Liga de Expansión MX

El sábado 6 de diciembre, Jaiba Brava vs Irapuato se medirán a las 19 horas, tiempo del centro de México, sobre la cancha del Estadio Tamaulipas, en el partido definitivo de la Final de la Liga de Expansión MX.

Jaiba Brava vs Irapuato: ¿Dónde ver la Final de vuelta de la Liga de Expansión MX?

Las plataformas AYM Sports, Disney+ y ESPN transmitirán el partido Irapuato vs Jaiba Brava en la Final de vuelta de la Liga de Expansión MX.

¿Cómo quedó el partido Irapuato vs Jaiba Brava en la ida de la Final de la Liga de Expansión MX?

Irapuato recibió en el Estadio Sergio León Chávez a la Jaiba Brava de Tampico-Madero, en la ida de la Final de la Liga de Expansión MX, partido qe terminó en empate sin goles.

El primer tiempo fue muy igualado y con pocas oportunidades de gol, siendo la más destacada un remate de Rolando González de la Jaiba Brava.

En la segunda parte del juego, el portero Humberto Hernández salvó de nuevo al Irapuato, equipo que estuvo a punto de anotar con un zurdazo de Ricardo Peña que pasó muy cerca del arco.

Así quedó la Final de ida de la Liga de Expansión MX, que promete más emociones en la vuelta, partido en el que saldrá el campeón.

¿Qué necesitan Jaiba Brava e Irapuato para ganar el campeonato de la Liga de Expansión MX?

La Jaiba Brava y el Irapuato necesitan ganar el partido de vuelta de la Final de la Liga de Expansión MX para ganar el campeonato.

En caso de que tras los 90 minutos se mantenga el empate en el marcador, la Final de la Liga de Expansión tendrá tiempos extras en busca del campeón.

Y si los tiempos extras no son suficientes, se lanzarán tiros penaltis para coronar al monarca del torneo Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX.