La política ha manchado al futbol. Estados Unidos ha negado visas a algunos integrantes de la Selección de Irán y no asistirán al sorteo del Mundial 2026, ¿quiere decir que no los vamos a ver en la justa?

Existe una tensión política entre Irán y Estados Unidos, lo que ha llevado a esta situación, aunque por supuesto, la cabeza es Donald Trump. FIFA está en medio, pero no hace mucho al respecto y el Mundial 2026 podría verse afectado.

El sorteo se llevará a cabo el 5 de diciembre a las 11:00 hrs, tiempo del centro de México, y es un evento muy importante, porque define a las selecciones que estarán en México, Canadá o Estados Unidos, y su camino en el torneo.

¿Irán sale del Mundial 2026? Estados Unidos ya les negó las visas para el sorteo

A unos días del sorteo del Mundial 2026, Irán anunció que no asistirá al evento, debido a que le negaron el visado a Estados Unidos a una parte de su comitiva. Y es que fue una persona muy importante la que no le otorgaron el derecho a entrar.

Se trata de Mehdi Taj, presidente de la Federación de Irán, además de tener mucha influencia en el futbol asiático. A los jugadores y entrenador sí lograron tener la visa.

Un miembro de la Federación del país asiático comentó que la decisión es por acciones antideportivas, y que le avisaron a la FIFA para que los apoyara, pero que no hizo nada.

¿Irán no puede viajar a Estados Unidos? Lo que puede pasar en el Mundial 2026

En realidad, Irán no es el único que no es bienvenido en Estados Unidos. Donald Trump dijo que habría una prohibición de viaje para ciudadanos de 12 países, entre ellos se también se encuentra Haití, que recién se clasificó al Mundial 2026.

Sin embargo, y se debe tener cuidado con las noticias falsas, “cualquier atleta o miembro de un equipo deportivo, incluidos entrenadores, personas que desempeñen un papel de apoyo necesario y familiares directos” sí podrán entrar a Estados Unidos.

Así que, no se debe esperar un sorteo alterado para que Irán u otro país no entre al país de las barras y las estrellas.