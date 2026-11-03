Feyenoord vs Inter de Milán se midieron el martes 3 de noviembre en la Jornada 4 de la Champions League, con resultado de 0-3.

Nueve partidos se jugaron en el cierre de la Jornada 4 de la Champions League, y uno de ellos enfrentó al Feyenoord vs Inter de Milán.

Ahora, Feyenoord se queda con 3 puntos y es el trigésimo lugar de la fase de liga; mientras que Inter de Milán llegó a 6 puntos con los que se queda en el lugar 14 de forma momentánea.

Marcador del partido: Feyenoord 0-3 Inter de Milán.

Feyenoord vs Inter de Milán: así se definió el partido de la Champions League

El partido fue Feyenoord vs Inter de Milán de la Jornada 4 de la Champions League.

Así fueron los goles del partido Feyenoord vs Inter de Milán:

  • Minuto 8: Gol de Yann Aurel (Inter de Milán)
  • Minuto 34: Gol de Francesco Pio Esposito (Inter de Milán)
  • Minuto 54: Gol de Piotr Zielinski (Inter de Milán)

¿Cuándo vuelven a jugar Feyenoord e Inter de Milán en la Champions League?

Feyenoord e Inter de Milán regresarán a jugar en la Jornada 5 de la Champions League, que inicia el martes 24 de noviembre.

Feyenoord recibe al Porto el 24 de noviembre, mientras que Inter de Milán enfrenta al Stuttgart el 25 del mismo mes.