Bodo Glimt vs Lille se midieron el martes 3 de noviembre en la Jornada 4 de la Champions League, con resultado de 0-0.

Nueve partidos se jugaron en el cierre de la Jornada 4 de la Champions League, y uno de ellos enfrentó al Bodo Glimt vs Lille.

Tras el empate en casa, el Bodo Glimt suma 4 puntos y es el vigésimo tercero lugar de la fase de liga; mientras que Lille sumó su primer punto y es el lugar 34.

Marcador del partido: Bodo Glimt 0-0 Lille.

Bodo Glimt vs Lille: así se definió el partido de la Champions League

El partido fue Bodo Glimt vs Lille de la Jornada 4 de la Champions League.

El partido terminó empatado sin goles, aunque hubo un par de jugadas importantes de gol, sobre todo de parte del equipo local que tuvo cinco disparos, cuatro de ellos a puerta.

El cuadro francés no se quedó atrás y registró un total de 8 disparos, aunque solo dos de esos fueron con dirección entre los tres postes.

¿Cuándo vuelven a jugar Bodo Glimt y Lille en la Champions League?

Bodo Glimt y Lille regresarán a jugar en la Jornada 5 de la Champions League, que inicia el martes 24 de noviembre.

Bodo Glimt recibe al LASK el 24 de noviembre, mientras que Lille enfrenta al Bayern Múnich el 25 del mismo mes.