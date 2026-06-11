El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) descartó categóricamente clausuras e inspecciones a negocios que realicen transmisiones del Mundial 2026.

“El IMPI no realizará clausuras de establecimientos ni llevará a cabo revisiones de manera aleatoria”. IMPI

Esta postura oficial busca dar tranquilidad a los negocios de cara al Mundial 2026, exhortándolos a verificar los datos para no caer en fake news.

IMPI no clausurará negocios que transmitan partidos del Mundial 2026 (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

IMPI solo realizará visitas a negocios por Mundial 2026 por “petición de parte”

En su comunicado, el IMPI recalcó que su protocolo de actuación para las visitas de verificación únicamente se activan bajo el esquema de “petición de parte”.

Es decir, que solo se llevarán a cabo visitas a negocios por transmisiones del Mundial 2026 si los titulares de los derechos lo piden.

Será solo en este caso cuando personal del IMPI efectué medidas de inspección, las cuales se llevarán a cabo en estricto apego a las normativas de ley vigentes.

No obstante, la institución recordó que, si bien no habrá redadas espontáneas, es fundamental que los negocios cuenten con las licencias correspondientes para la retransmisión de eventos deportivos.

“Las visitas de inspección se efectúan únicamente a petición de parte, es decir, cuando los titulares de los derechos solicitan la intervención de la autoridad ante posibles infracciones, conforme a los procedimientos establecidos en la ley”. IMPI

IMPI descarta clausuras e inspecciones a negocios por transmisiones del Mundial 2026 (IMPI)

Ante ello, el IMPI emitió una alerta especial para evitar que los propietarios de establecimientos sean víctimas de engaños o extorsiones por parte de individuos que suplanten la identidad de funcionarios públicos.

Se enfatizó que todo el personal autorizado debe portar obligatoriamente un gafete oficial con fotografía y contar con registro oficial ante el organismo.

Para brindar mayor certeza jurídica, la ciudadanía tiene la posibilidad de validar la identidad de cualquier servidor público a través del portal de nómina transparente del Gobierno de México, herramienta que ayuda a prevenir fraudes.