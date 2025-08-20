Un par de meses han pasado desde que Diego Valdés se convirtió oficialmente en jugador de Vélez Sarsfield luego de su exitoso paso por el Club américa donde fue uno de los artífices del tricampeonato, pero hoy, vive algo muy diferente debido a la gran cantidad de críticas que le han caído en Argentina.

La razón es contundente: no ha debutado. Y es que las lesiones se han convertido en el peor enemigo de Diego Valdés incluso antes de ser comprado por El Fortín, es por eso que en Argentina decidieron hacer unas modificaciones de común acuerdo en su contrato y ahora sería un vínculo por productividad, aunque no por eso las críticas han desaparecido.

Según lo informado por el periodista Agustín Palacios, el propio Diego Valdés habría comunicado a la directiva de Vélez su intención de rescindir su contrato en caso de no poder recuperarse de sus lesiones y fue a raíz de eso donde vino el reajuste contractual para el mediocampista chileno.

Las lesiones dejaron fuera a Diego Valdés del Club América

Es importante resaltar que, durante su último año con el Club América, las lesiones fueron la constante con Diego Valdés toda vez que solía volver lastimado cuando era convocado a los partidos de la eliminatoria de Conmebol con la Selección de Chile y se perdía juegos frecuentemente con las Águilas.

A razón de esas recurrentes lesiones, Diego Valdés perdió la titularidad en el Club América y aunque André Jardine le dio la oportunidad de permanecer en el Nido un semestre más a deseo expreso del jugador, nunca pudo retomar su mejor versión, por lo que terminaron por acordar su salida al futbol de Argentina.

Ahora, Diego Valdés se ha resentido de sus mismos problemas musculares y eso le ha impedido poder debutar con Vélez Sarsfield, lo que ha generado una gran molestia por parte de los hinchas que no se han tentado el corazón para criticarlo en redes sociales.

⚠️ Diego Valdés acordó un reajuste en su contrato con #Vélez y será un vínculo por productividad.



🗣️ Había comunicado su intención de rescindir si le costaba recuperarse de las lesiones.



✅ Semana clave para definir su futuro con las prácticas de fútbol.



ℹ️ @Agusspalacios_ pic.twitter.com/zOPcNrEZ3I — Lorena Gago 🎙️ (@lorenafgago) August 20, 2025

¿Cuánto pagó Vélez Sarsfield por Diego Valdés?

En lo que respecta a lo económico, Vélez Sarsfield tuvo que desembolsar una suma de 3 millones de dólares por la carta de Diego Valdés, cifra menor a la que en Coapa esperaban conseguir por él toda vez que contemplaban venderlo por al menos 5 millones de dólares.

Fortaleza de Brasil fue el primer equipo que ofertó por Diego Valdés y a pesar de que había un acuerdo entre clubes, el chileno no se arregló con ellos, situación que en Coapa no gustó. Después vino Vélez Sarsfield con una oferta menor que América aceptó por la necesidad de deshacerse de uno de los sueldos más elevados del club.

Hoy, Diego Valdés vive con la incertidumbre de no saber cuándo volverá a jugar y si su debut con Vélez estará cercano o no.