Henry Martín vivió uno de los momentos más complicados de su carrera profesional durante 2025.

Después de conquistar el tricampeonato de la Liga MX con el América, el delantero yucateco enfrentó una serie de lesiones que lo alejaron de las canchas durante gran parte del año, hasta el punto de considerar el retiro del futbol.

Henry Martín revela que las lesiones afectaron su estado anímico

En una entrevista con Claro Sports, el capitán de las Águilas, Henry Martín, reconoció que su situación física afectó profundamente su estado anímico y mental.

La incertidumbre sobre su recuperación y la imposibilidad de competir con regularidad lo llevaron a tocar fondo.

“Muy real, lo único que me sostuvo por supuesto fue mi familia y que todavía tenía contrato en el América. Eso fue lo único que me sostuvo para seguir intentando, para seguir luchando, porque anímicamente, mentalmente, físicamente estaba totalmente en el suelo, estaba destruido”. Henry Martín, futbolista del América.

Las cifras reflejan la dimensión de sus problemas, pues durante 2025, Henry Martín solamente pudo disputar 22 de los 51 partidos oficiales del América, por lo que se perdió 29 encuentros entre Liga MX, Liguilla y torneos internacionales.

Henry Martín confiesa que consideró el retiro por sus lesiones con América. (ed / ed)

El atacante explicó que anteriormente había atravesado etapas difíciles por la falta de gol, pero aseguró que esta experiencia fue mucho más dolorosa porque no dependía únicamente de su rendimiento, sino de la respuesta de su propio cuerpo.

“Me costó mucho pararme esta segunda vez en la etapa de mi carrera; sufrí mucho antes cuando no caían los goles, cuando fallaba las jugadas más claras, pero en esta ocasión fue más difícil, porque era luchar contra mi cuerpo”. Henry Martín, futbolista del América.

Henry Martín confesó que su familia y el América lo ayudaron a seguir su carrera

En ese proceso, Henry Martín destacó el respaldo de sus compañeros, la directiva y las personas que tuvieron paciencia mientras intentaba comprender qué sucedía con su físico.

Para Henry Martin, esta experiencia terminó convirtiéndose en una de las lecciones más importantes de su carrera: aprender a luchar contra las lesiones y no rendirse cuando parecía que el futbol se le escapaba de las manos.