Grupo Pachuca, conocido por su influencia en el futbol mexicano, estaría involucrado en la toma de decisiones de dos clubes importantes en Sudamérica.

Recordemos que Grupo Pachuca es dirigido por Jesús Martínez Patiño, quien a su vez es dueño de CF Pachuca y Club León en la Liga MX.

Por el momento, tanto los clubes implicados como el Grupo Pachuca no han emitido declaraciones formales que confirmen o desmientan las acusaciones.

Grupo Pachuca es acusado de controlar a dos gigantes del futbol sudamericano

Grupo Pachuca enfrenta señalamientos en Sudamérica tras supuestas influencias sobre dos clubes históricos de la región.

Según Martín del Palacio, “En Sudamérica acusan que Peñarol e Independiente están controlados por Grupo Pachuca, sobre todo en materia de traspasos, y sus fans están furiosos.”

El periodista añadió que existe preocupación entre los fans de ambos equipos por la posible intervención externa en decisiones deportivas clave.

Según los reportes, la principal preocupación de los seguidores es que la estrategia de fichajes y ventas de jugadores pueda estar guiada por intereses externos, lo que genera desconfianza en la gestión de los equipos.

Martín del Palacio añadió que intentará esclarecer la situación: “Trataré de investigar hasta dónde llega todo este asunto.”

¿Qué equipos controla Grupo Pachuca?

El Grupo Pachuca mantiene presencia significativa en el futbol internacional al controlar varios clubes de distintas ligas.

En México, Grupo Pachuca es propietarios de CF Pachuca y de Club León, ambos con trayectoria destacada en la Liga MX.

En Sudamérica, su influencia se extiende a Everton de Viña del Mar, equipo chileno que compite en la Primera División.

En Europa, posee al Real Oviedo, conjunto que milita en LaLiga de España tras su reciente ascenso.