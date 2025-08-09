Allan Saint-Maximin por fin llegó a la Ciudad de México para firmar con el América y ya hasta se conoce cuándo será su presentación con las Águilas.

La locura por el nuevo refuerzo del América llegó al Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM) cuando cientos de aficionados azulcremas recibieron a Saint-Maximin como un verdadero crack.

Entre cánticos de los fanáticos, el AICM se pintó de amarillo con la intención de que el nuevo futbolista del América viera que llega a uno de los equipos más grandes del futbol mexicano.

Ya se conoce cuándo será la presentación de Saint-Maximin con América

Saint-Maximin fue inmediatamente apartado por los medios de comunicación, quienes le pidieron sus primeras palabras como jugador del América.

“Feliz de estar en México, gracias afición por este recibimiento”, fueron las primeras palabras de Saint-Maximin previo a continuar su camino rumbo a una camioneta que lo esperaba para ir rumbo a su hotel.

Se prevé que el bombazo del América se presente el sábado a las instalaciones de Coapa y posteriormente se dirija con el equipo rumbo al Estadio Ciudad de los Deportes, pues reportes indican que sería presentado al medio tiempo del partido contra Querétaro.

Después de su presentación, el jugador podrá realizar sus pruebas físicas y médicas. Una vez que apruebe los exámenes, el futbolista francés estará firmando su contrato con el América.

¿Cuándo debutaría Saint-Maximin con el América?

Pese a que la presentación de Saint-Maximin será este sábado en el juego contra Querétaro, el francés no debutará en ese juego de la Liga MX.

No obstante, para la fecha 5 del Apertura 2025 de la Liga MX en el que las Águilas se enfrentan a Tigres se prevé que el jugador pueda tener sus primeros minutos con el conjunto de Coapa y posiblemente su primera anotación con el América.