El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés) rechazó una apelación del Real Madrid y le impuso una multa de 35 mil dólares, poco más de 600 mil pesos mexicanos, al conjunto merengue por cánticos homófobos contra el DT del Manchester City, Pep Guardiola.

El TAS indicó en su veredicto que “se desestima el recurso interpuesto el 14 de marzo de 2025 por el Real Madrid Club de Fútbol contra la decisión dictada por el Órgano de Apelación de la UEFA el 28 de febrero de 2025”.

¿Qué pasó entre los aficionados del Real Madrid y Pep Guardiola?

El Real Madrid y el Manchester City disputaron un encuentro el 19 de febrero de 2025, correspondiente a la vuelta de octavos de final de la Champions League.

En dicho encuentro, el Real Madrid logró derrotar 3-1 al Manchester City de Pep Guardiola para avanzar a la siguiente ronda de eliminatorias.

Aunque el cuerpo arbitral no reportó ningún incidente durante el encuentro, al día siguiente la UEFA recibió un informe externo que denunciaba cánticos homófobos contra Pep Guardiola por parte de los aficionados merengues.

Golpe al Real Madrid: TAS confirma sanción por cánticos contra Guardiola. (Dave Thompson / AP)

¿Qué le gritaron a Pep Guardiola en el partido vs Real Madrid?

El TAS indicó que el cántico de los aficionados del Real Madrid era “Guardiola, Guardiola, qué delgado se te ve, primero fueron las drogas y hoy por Chueca se te ve”, y que se produjo en la segunda parte del partido.

Ante ello, el TAS consideró que el cántico era de una naturaleza seriamente discriminatoria y no hay lugar para este tipo de conductas en el futbol.