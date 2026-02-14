Girona vs FC Barcelona se enfrentarán en la Jornada 24 de LaLiga, el lunes 16 de febrero. El pronóstico marca victoria del equipo blaugrana con marcador de 0-3.
FC Barcelona busca apoderarse de la cima de LaLiga y alejarse del Real Madrid, que se encuentra solo por un punto debajo del cuadro de Hansi Flick.
Girona vs FC Barcelona: Pronóstico del partido de LaLiga
FC Barcelona no puede dejar ir puntos ante equipos como el Girona, así que, el pronóstico es que el equipo culé gane 0-3 en el Estadio Montilivi.
- Pronóstico: Girona 0-3 FC Barcelona
Girona vs FC Barcelona: Posibles alineaciones del partido de LaLiga
Estas son las posibles alineaciones de la visita del Girona a la cancha del FC Barcelona en la Jornada 24 de LaLiga.
Girona
- Portero: Gazzaniga
- Defensas: Vitor Reis, Blind, Arnau y Hugo Rincón
- Mediocampistas: Iván Martín, Witsel, Bryan Gil y Tsygankov
- Delanteros: Lemar y Vanat
FC Barcelona
- Portero: Joan García
- Defensas: Pau Cubarsí, Eric García, Balde y Koundé
- Mediocampistas: De Jong, Fermín y Dani Olmo
- Delanteros: Rashford, Lamine Yamal y Ferran Torres
Girona vs FC Barcelona: Fecha, horario y dónde ver la Jornada 24 de LaLiga
Girona vs FC Barcelona se enfrentan en la Jornada 24 de LaLiga. El partido se jugará el lunes 16 de febrero a las 14 horas, transmitido por SKY Sports.
- Partido: Girona vs FC Barcelona
- Fase: Jornada 24
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Lunes 16 de febrero de 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Montilivi
- Transmisión: SKY Sports
¿Cómo llegan FC Barcelona y Real Madrid a la Jornada 24 de LaLiga?
Más de 20 puntos separan al FC Barcelona del Girona tras 23 jornadas de LaLiga, así que el equipo culé es favorito para sumar los tres puntos.
El FC Barcelona se mantiene como líder de LaLiga con 58 puntos, uno más que el Real Madrid, por lo que es vital para el Barça ganar en el campo del Girona.
Girona aspira a meterse a las competencias europeas del 2027, así que necesita sumar la mayor cantidad de puntos posibles como local, para acercarse a ese objetivo.