Girona vs FC Barcelona se enfrentarán en la Jornada 24 de LaLiga, el lunes 16 de febrero. El pronóstico marca victoria del equipo blaugrana con marcador de 0-3.

FC Barcelona busca apoderarse de la cima de LaLiga y alejarse del Real Madrid, que se encuentra solo por un punto debajo del cuadro de Hansi Flick.

Girona vs FC Barcelona: Pronóstico del partido de LaLiga

FC Barcelona no puede dejar ir puntos ante equipos como el Girona, así que, el pronóstico es que el equipo culé gane 0-3 en el Estadio Montilivi.

Pronóstico: Girona 0-3 FC Barcelona

Girona vs FC Barcelona: Posibles alineaciones del partido de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones de la visita del Girona a la cancha del FC Barcelona en la Jornada 24 de LaLiga.

Girona

Portero: Gazzaniga

Defensas: Vitor Reis, Blind, Arnau y Hugo Rincón

Mediocampistas: Iván Martín, Witsel, Bryan Gil y Tsygankov

Delanteros: Lemar y Vanat

FC Barcelona

Portero: Joan García

Defensas: Pau Cubarsí, Eric García, Balde y Koundé

Mediocampistas: De Jong, Fermín y Dani Olmo

Delanteros: Rashford, Lamine Yamal y Ferran Torres

Girona vs FC Barcelona: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de LaLiga. (Manu Fernandez / AP)

Girona vs FC Barcelona: Fecha, horario y dónde ver la Jornada 24 de LaLiga

Girona vs FC Barcelona se enfrentan en la Jornada 24 de LaLiga. El partido se jugará el lunes 16 de febrero a las 14 horas, transmitido por SKY Sports.

Partido: Girona vs FC Barcelona

Fase: Jornada 24

Torneo: LaLiga

Fecha: Lunes 16 de febrero de 2026

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Montilivi

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llegan FC Barcelona y Real Madrid a la Jornada 24 de LaLiga?

Más de 20 puntos separan al FC Barcelona del Girona tras 23 jornadas de LaLiga, así que el equipo culé es favorito para sumar los tres puntos.

El FC Barcelona se mantiene como líder de LaLiga con 58 puntos, uno más que el Real Madrid, por lo que es vital para el Barça ganar en el campo del Girona.

Girona aspira a meterse a las competencias europeas del 2027, así que necesita sumar la mayor cantidad de puntos posibles como local, para acercarse a ese objetivo.