Girona vs FC Barcelona se enfretan en la Jornada 24 de LaLiga. El partido se jugará el lunes 16 de febrero a las 14 horas, transmitido por SKY Sports.
- Partido: Girona vs FC Barcelona
- Fase: Jornada 24
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Lunes 16 de febrero de 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Montilivi
- Transmisión: SKY Sports
¿Cómo llegan Girona y FC Barcelona a la Jornada 24 de LaLiga?
Más de 20 puntos separan al FC Barcelona del Girona tras 23 jornadas de LaLiga, así que el equipo culé es favorito para sumar los tres puntos.
El FC Barcelona se mantiene como líder de LaLiga con 58 puntos, uno más que el Real Madrid. por lo que es vital para el Barça ganar en la cancha del Girona.
Girona aspira a meterse a las competencias europeas del 2027, así que necesita sumar la mayor cantidad de puntos posibles como local, para acercarse a ese objetivo.