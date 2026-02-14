El Real Madrid inició una semana clave en sus aspiraciones goleando 4-1 a la Real Sociedad en LaLiga, para recuperar el liderato de la competencia.

Previo a su visita al Benfica en la Champions League 2026, el Real Madrid sorteó con doblete de Vinícius Jr.,el obstáculo llamado Real Sociedad en la Jornada 24 de LaLiga.

¿Cómo quedó el Real Madrid vs Real Sociedad en la Jornada 24 de LaLiga?

Sin mayores problemas, el Real Madrid redondeó una goleada de 4-1 sobre la Real Sociedad, dándose el lujo de guardar a Kylian Mbappé para la ida de los playoffs de la Champions League en Portugal.

Marcador Real Madrid 4-1 Real Sociedad | Jornada 24 de LaLiga

Federico Valverde anotó uno de los goles del Real Madrid (Manu Fernandez / AP)

Vinícius Jr. encabezó la goleada de Real Madrid con la que recuperó el liderato de LaLiga

Doblete de Vinícius Jr. encaminaron al Real Madrid a la victoria de 4-1 sobre la Real Sociedad en la Jornada 24 de LaLiga.

Así fueron los goles del partido Real Madrid vs Real Sociedad:

Minuto 5 | Real Madrid 1-0 Real Sociedad | Gol de Gonzalo García

Minuto 21 | Real Sociedad 1-2 Real Sociedad | Gol de Mikel Oyarzabal

Minuto 25 | Real Madrid 2-1 Real Sociedad | Gol de Vinícius Jr.

Minuto 31 | Real Madrid 3-1 Real Sociedad | Gol de Federico Valverde

Minuto 48 | Real Madrid 4-1 Real Sociedad | Gol de VInícius Jr.

¿Cómo va el Real Madrid en LaLiga?

Con el triunfo del Real Madrid en la Jornada 24 de LaLiga sobre la Real Sociedad, el equipo merengue llegó a 60 puntos, dos más que el FC Barcelona.

Así, el Real Madrid recuperó el liderato de LaLiga, a la espera del resultado del FC Barcelona en la cancha del Girona, el lunes 16 de febrero.

Gonzalo García abrió el marcador a favor del Real Madrid (Manu Fernandez / AP)

¿Cuándo vuelve a jugar el Real Madrid?

El Real Madrid volverá a jugar el martes 17 de febrero, en el partido de ida de los playoffs de la Champions League 2026, visitando al Benfica.

En LaLiga, el Real Madrid también jugará lejos de su cancha, ante el Osasuna el sábado 21 de febrero.