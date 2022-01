Gerardo Martino, técnico de la Selección de Futbol de México, quiere dejar en claro que México ha merecido los puntos que tiene, que el juego ante la Selección de Futbol de Jamaica fue ganado con toda justicia, más allá de las críticas que se levantaron por lo que se dio en el juego.

Pero, el triunfo ante los caribeños, tendrá mayor relevancia si es que “ganamos el partido de mañana (ante la Selección de Futbol de Costa Rica) y el del miércoles (contra la Selección de Panamá)”.

Selección de futbol de México: ¿Cómo ganarle a Costa Rica?

El Tata Martino espera a una Selección de futbol de Costa Rica que vaya para el frente.

“Lo espero con mucha velocidad en la salida. Los cuatro juegos que hemos tenido fueron parejos, más allá del resultado final. Hay grandes chances de llevar la responsabilidad el partido y que Costa Rica no nos explote el contragolpe”.

Esperarán a Raul Jiménez

El argentino Martino esperará hasta el final la recuperación de Raúl Jiménez: “Raul viene recuperándose bien, está trabajando y veremos mañana si puede o no estar”, dijo, confirmando a su vez que Edson Álvarez está listo para el partido de este domingo y que César Montes se recuperó del Covid-19.

Gerardo Martino y su preocupación

El gol y su ausencia ante constantes llegadas, es un tema que tiene preocupado al entrenador sudamericano.

“Sí, me preocupa mucho. Pero hay que ocuparse también”. Y agrega que: Llegamos a lugares de la cancha donde es difícil llegar, pero no concretamos o no hay buen remate, o el centro no es correcto”.

Gerardo Martino lo reconoció: “Cualquier equipo que llegue tantas veces a esos lugares en el campo, tendría un mayor porcentaje de gol”.

Gerardo Martino destaca el trabajo ante Jamaica, previo a enfrentar a Costa Rica

“Con el trabajo minimizamos las individualidades que mostró Jamaica. A partir de tener supremacía ganamos un partido donde injustamente estábamos abajo en el marcador”, dijo el Tata.