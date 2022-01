Desde Costa Rica aseguran que la Selección de futbol de México “se cree más de lo que es”. Esas fueron las palabras del exjugador y ahora entrenador Jafet Soto.

Jafet Soto, ahora entrenador del Herediano, no dudó en criticar al conjunto mexicano, siguiente rival de los ticos en la eliminatoria de la Concacaf rumbo a la Copa Mundial de Qatar 2022.

Jafet Soto, quien es su etapa como jugador defendió los colores de la Selección de Costa Rica, aprovechó las palabras del mexicano Héctor Herrera para lanzar su crítica al Tricolor.

“Hace mucho que la Selección de México se cree más de lo que es. No lo digo yo, entre líneas Héctor Herrera explica eso, que cuando llegan a jugar en Costa Rica el estadio pesa, cuando van a Honduras el estadio pesa. Entonces, reconoce que ellos mismos no pensan en el Estadio Azteca, porque la afición no pesa”

Jafet Soto