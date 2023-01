Durante un programa, Georgina González, periodista de W Radio, llamó “patas chuecas” al Cata Domínguez, jugaador del Cruz Azul.

Cata Domínguez ha estado en el ojo del huracán no sólo por la narcofiesta que le organizó a su hijo y que tantos problemas le ocasionó con su equipo, el Cruz Azul y con la Liga MX.

Antes, el Cata fue señalado por ser el culpable de la goliza que el Club América le infringió a los cementeros por 7-0.

Eso ha ocasionado que la opinión pública y los mismos medios de comunicación se vayan contra él pidiendo su salida de Cruz Azul, su retiro o insultándolo.

Y ahora hasta le dijeron “patas chuecas” en pleno programa.

Cata Domínguez el “patas chuecas”

A Julio César Domínguez, defensor de Cruz Azul desde el 2016, alguna vez alguien le quiso poner el patas chuecas y una periodista se lo dijo al aire, en plena entrevista.

En el programa de radio Pasión W, la comentarista Georgina González le preguntó directamente al jugador chiapaneco : “Te conocemos como Cata, pero por ahí que también te dicen patas chuecas”, tomando como referencia wikipedia.

Ante esto, el Cata Domínguez contestó en tono molesto: “Pues nunca había escuchado eso, es la primera vez que me lo dicen, y me lo dices tú… No sé de dónde sacaron eso”.

Una sonrisa nerviosa de la comentarista fue la respuesta que dio.

El drama del Cata Domínguez

Cata Domínguez ha vivido un semestre complicado.

Su puesto en el Cruz Azul, equipo donde ha pasado toda su trayectoria profesional se ha puesto en entredicho en varias ocasiones y más después de la goleada sufrida ante el Club América.

Ahora que parecía que todo estaba un poco enterrado, vino el problema de la “narcofiesta”, que provocó que la Liga MX y el Cruz Azul sacaron un comunicado conjunto, condenando el hecho.

El Cata fue obligado a dar un comunicado en video, disculpándose por el hecho y quitando culpas a las instituciones. Y ahora le dicen “patas chuecas”.

