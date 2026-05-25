Gael García se lanzó contra la FIFA durante su discurso en la clausura del Festival de Cine de Cannes 2026 y cuestionó su reputación.

“Una disculpa por no presentar el premio en francés porque mi francés es terrible ahora, pero no tan terrible como la situación geopolítica actual y mucho mejor que la reputación de la FIFA, definitivamente” Gael García

El comentario de Gael García llega a unos días de que inicie el Mundial 2026, lo cual generó diversas opiniones en redes sociales.

Gael García se va contra la FIFA durante su discurso en Cannes

La edición 79 del Festival de Cannes llegó a su fin y Gael García fue el encargado de entregar el Premio del Jurado.

Previo a la entrega, Gael García envió una sutil crítica a la FIFA y la situación geopolítica que se vive actualmente.

Gael García cuestionó la reputación de la FIFA y lo comparó con su “terrible” francés, mostrando su absoluto rechazo a la organización.

Las palabras de Gael García tomaron fuerza en redes sociales ya que faltan pocas semanas para que inicie el Mundial 2026.

Sin embargo, el discurso fue recibido con risas de los asistentes a la clausura del Festival de Cannes 2026.

La FIFA se ha enfrentado a diversos escándalos relacionados con corrupción y lavado de dinero, lo cual ha dejado a la deriva su reputación.

A pesar de esta situación, uno de los eventos más esperados del año está por comenzar el 11 de junio: el Mundial 2026.

Mundial 2026 (ESPECIAL)

Usuarios de redes sociales aplauden la postura de Gael García sobre la FIFA

Gael García es conocido por hablar de temas sociales y criticar a diversas instituciones durante sus apariciones en importantes premiaciones, como el Oscar.

Esta vez, usuarios de redes sociales celebraron que Gael García siguiera sus principios y se lanzara contra la FIFA estando tan cerca de uno de los eventos cumbre del año.

“Me encanta su congruencia” y “Maravilloso Gael, siempre congruente con sus principios”, fueron algunos de los comentarios.