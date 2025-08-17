El VAR llegó para quedarse, pero su irrupción en el futbol actual no ha estado exento de polémica, para muestra lo que sucedió en el duelo entre Chelsea y Crystal Palace, pues una insólita regla le quitó un gol a las Águilas en su debut en la temporada 2025-26 de la Premier League.

El Crystal Palace ya festejaba el gol ante Chelsea en la Jornada 1 de la Premier League, cuando el VAR hizo su aparición para arruinar la fiesta de los visitantes en Stamford Bridge y todo por una insólita regla.

Crystal Palace tuvo que conformarse con el empate sin goles pese a que mandó la pelota a las redes con un gran cobro de tiro libre.

Crystal Palace quedó a un metro de sumar sus primeros tres puntos en la Premier League.

¿Por qué le anularon el gol a Crystal Palace en el choque ante Chelsea en la Premier League?

“A un metro de los tres puntos”, escribió Crystal Palace sobre el video del gol que hubiese significado la victoria sobre Chelsea en la Premier League, pero que les quitaron por una insólita regla en la que el VAR intervinó.

Corría el minuto 13 cuando Crystal Palace cobró de tiro libre y el balón llegó a las redes, pero, sorpresivamente, el árbitro anuló el gol porque un jugador se encontraba a menos de un metro de la barrera.

“Tras la revisión, el número seis visitante está a menos de un metro de la barrera en el momento del disparo. Por lo tanto, es tiro libre indirecto y gol anulado”, expuso el árbitro tras acudir al VAR.

¿Cómo quedó el Chelsea vs Crystal Palace de la Premier League?

Chelsea y Crystal Palace arrancaron la Premier League con un empate sin anotaciones en Stamford Bridge, pese a que ambos tuvieron oportunidades para hacerse presentes en el marcador.

Crystal Palace llegó motivado a este partido después de conquistar la Community Shield. Y aunque se adelantaron con un gol de Eberechi Eze, una corrección arbitral echó atrás la anotación y el marcador no se movió.

Chelsea intentó abrir espacios con Cole Palmer, Jamie Gittens y Joao Pedro, pero la defensa del Palace se mantuvo atenta y contuvo cualquier intento de los Blues.

En la Fecha 2, Chelsea visitará al West Ham, mientras que el Crystal Palace recibirá en casa al Nottingham Forest.