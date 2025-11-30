Fulham vs Manchester City se encuentran en la Jornada 14 de la Premier League, con el atractivo especial de ver el duelo de arietes entre Raúl Jiménez y Erling Haaland. Conoce el día, hora y canal para ver el partido.

La Premier League continúa con jornada de media semana y un duro partido para el Fulham de Raúl Jiménez, ante Erling Haaland y el Manchester City.

Partido: Fulham vs Manchester City

Fase: Jornada 14 de la Premier League

Fecha: Martes 2 de diciembre de 2025

Horario: 13:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Craven Cottage

Transmisión: Caliente TV

El martes 2 de diciembre arranca la Jornada 14 de la Premier League con tres partidos, entre ellos el duelo Fulham vs Manchester City.

El partido Fulham vs Manchester City iniciará a las 13:30 horas, tiempo del centro de México, en Craven Cottage, donde Raúl Jiménez buscará ganar el duelo de goleadores a Erling Haaland.

La plataforma Caliente TV transmitirá el partido de la Premier League: Fulham vs Manchester City.

¿Cómo llega Fulham de Raúl Jiménez al partido de la Jornada 14 de la Premier League?

El Fulham venció 2-1 a Tottenham como visitante en la Jornada 13 de la Premier League, una gran victoria de cara al partido ante Manchester City.

Con 17 puntos, el Fulham necesita sumar ante Manchester City para mejorar su lugar 15 en la Premier League y alejarse de la zona de descenso.

¿Cómo va Manchester City en la Premier League?

El Manchester City llega a la Jornada 14 de la Premier League vs Fulham, después de vencer 3-2 a Leeds en su cancha, con Erling Haaland aún en busca de su gol 100.

Con la victoria en la Jornada 13 de la Premier League, el Manchester City alcanzó la cantidad de 25 puntos en el segundo lugar de la tabla de posiciones.