En las eliminatorias europeas se enfrentan Francia vs Ucrania, partido en el que Kylian Mbappé y compañía defienden la cima de su grupo; te decimos a qué hora y cómo ver el partido.

El partido Francia de Kylian Mbappé ante Ucrania será uno de los ocho programados en las eliminatorias mundialistas, el jueves 13 de noviembre.

Francia vs Ucrania: A qué hora ver a Kylian Mbappé en las eliminatorias europeas

A las 13:45 horas, tiempo del centro de México, arranca el partido Francia vs Ucrania en las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026, cita a la que fue convocado Kylian Mbappé.

Francia vs Ucrania: ¿Cómo ver a Kylian Mbappé en las eliminatorias europeas?

El partido Francia vs Ucrania, en las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026, será transmitido por la señal de SKY Sports, con Kylian Mbappé encabezando a la selección gala.

Partido: Francia vs Ucrania

Fecha: Jueves 13 de noviembre de 2025

Horario: 13:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Parque de los Príncipes

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llegan Francia y Kylian Mbappé al partido contra Ucrania en las eliminatorias europeas?

Francia empató 2-2 con Islandia en la anterior jornada de las eliminatorias europeas, partido en el que Kylian Mbappé no pudo anotar gol.

Kylian Mbappé no participó en el partido contra Islandia debido a una lesión, por los que se espera su reaparición en las eliminatorias europeas en un nuevo duelo con los islandeses.

Kylian Mbappé es el segundo máximo goleador histórico de Francia con 52 goles, y necesita seis más para superar a Olivier Giroud como número uno.

¿Cómo va el Grupo D de las eliminatorias europeas que integran Francia y Ucrania?

La selección de Ucrania, rival de Francia en la siguiente jornada de las eliminatorias europeas, es seguno lugar del Grupo D que encabezan los galos.

Con 10 puntos, Francia es líder del Grupo D, tres unidades más que Ucrania, por lo que la selección de Kylian Mbappé necesita ganar en casa para aumentar su ventaja.

Así marcha el Grupo D de las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026: