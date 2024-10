Después de casi cinco años de estar fuera del futbol profesional, Veracruz por fin podrá regresar el próximo año pues una franquicia quiere comprarlo para ayudarlo a jugar de nuevo.

En 2019, los Tiburones Rojos de Veracruz quedaron desafiliados de la Primera División de la Liga MX y descendieron en el Apertura 2019 al quedar en el último lugar del torneo.

Ese mismo año, el equipo cambió su nombre a Club Deportivo Veracruz, cuya sede era “Luis” Pirata Fuente, y al final terminó teniendo varios problemas económicos y administrativos.

De esta manera, los Tiburones Rojos de Veracruz quedaron en el olvido durante algunos años y todo indica que alguien buscará regresar al equipo bajo otro nombre y nuevos colores.

¿Quién comprará al Veracruz FC para llevarlo al futbol profesional?

El Veracruz regresará el próximo 2025 al futbol profesional pues de acuerdo con información del periodista, Paco Arredondo, jugará bajo el nombre de un nuevo equipo y hay alguien interesado en comprarlo.

El interesado en comprar el equipo es Bernardo Pasquel, dueño mayoritario del equipo de la LMB, El Águila de Veracruz, quien está interesado en tener conciertos en los estadios que maneja.

“Ya están levantando el Luis ‘Pirata’ Fuente, no se va a llamar así el estadio, están buscando ponerle el nombre de un patrocinador. No se puede llamar Tiburones, no se puede llamar Escualos, no se puede llamar Delfines, nada que tenga que ver, va a ser FC Veracruz. Los colores los van a cambiar, el rojo no puede ser tampoco utilizado al cien por ciento”, explicó el periodista Paco Arredondo.

Además, mencionó que la sede tendría que pagar una multa de 20 millones de dólares (casi 400 millones de pesos mexicanos) a la FIFA si aparece un equipo con el nombre de Tiburones o Escualos.

El periodista @Paco_Arredondo_ confirma el regreso del fútbol profesional a Veracruz tras entrevistar en exclusiva a Bernardo Pasquel, dueño de El Águila de Veracruz y quien está al frente del Veracruz FC.



La franquicia sería la que hoy juega en Celaya. pic.twitter.com/D6rS2X7aNC — Multiverso Divino 🌎 (@lamiradeldivino) October 22, 2024

¿Por qué desaparecieron los Tiburones Rojos de Veracruz?

Los Tiburones Rojos de Veracruz o el Club Deportivo Veracruz, fue un equipo que solía competir en la Primera División de la Liga MX y hace casi cinco años desapareció.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) decidió dejar fuera a los Tiburones de Veracruz de la Liga MX por una fuerte deuda económica de aproximadamente 43 millones de pesos mexicanos con los jugadores y trabajadores.

También dejaron de cubrir los costos como equipo profesional, no cumplieron con la cuota de permanencia ni con los requisitos que pedía la Liga MX.